El grup municipal de Junts per Guardiola ha anunciat l'organització, per tercer any, de la festa de la castanyada al poble, que se celebrarà el vespre del 31 d'octubre i durant la jornada de l'endemà. El programa inclou la presència de food trucks, venda de castanyes, concerts el dia 31 al vespre i el dia 1 a les 6 de la tarda i jocs infantils a càrrec d'Anònima.