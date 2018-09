Entitats de Berga i l'entorn cupaire inicien una campanya de suport a l'alcadessa Venturós, que haurà de deixar l'alcaldia per una sentència

Unes dues centes persones s'han aplegat aquest divendres a Berga en la presentació de la campanya de suport a l'alcaldessa Montse Venturós que ha muntat una plataforma amb representació diversa d'entitats independentistes. Venturós ha de complir legalment la sentència d'inhabilitació per a l'ocupació d'un càrrec públic que li va imposar un jutge per considerar que no va actuar correctament deixant penjada al balcó de l'Ajuntament una bandera estelada en dos processos electorals.

L'exdiputat i periodista David Fernández ha estat a la plaça de Sant Pere donant suport a Venturós, amb les intervencions de Fernández i també Higinia Roig i Raul Zelik, que han fet una avaluació política del procés i de la seva rellevància a nivell europeu. I Laura Luceño hi ha posat la intervenció musical.

La campanya vol donar visibilitat al concepte de tenir un alcaldessa, Montse Venturós, jurídicament fora de l'activitat municipal, però amb el suport popular de la població de Berga. Aquesta és la fórmula amb la que la CUP explica la desobediència i el no acatament "polític" de la sentència judicial, i el respecte al contingut de la resolució judicial de manera inapelable.

La campanya ha donat aquest vespre el tret de sortida a la plaça de Sant Pere serà coneguda com "Berga no acata la inhabilitació. 6 mesos de resposta al carrer". Entre d'altres misssatges, en la presentació també s'ha pogut llegir "Cap tribunal té dret a capturar el nostre vot". Dijous, la CUP, la mateixa alcaldessa, va explicar en una roda de premsa que serà el primer ajuntament que no acatarà el règim administratiu espanyol i va reclamar que Catalunya en legislés un de propi.