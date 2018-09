La llei preveu que hi hagi alcalde en funcions per casos de vacant o malaltia del president del ple

La llei Reguladora de las Bases del Régimen Local marca la pauta en matèria de substitució o relleu de l´alcalde i en aquest sentit estableix que «el tinents d´alcalde substitueixen l´alcalde per ordre del seu nomenament, el casos de vacant, absència o malaltia» del president del ple de la ciutat.

La situació a la que la CUP es proposa arribar és justament aquesta en què hi hagi un buit a l´alcaldia perquè l´alcaldessa actual hagi estat inhabilitada i en el subsegüent ple d´investidura que s´haurà de convocar no hi hagi cap candidat elegible. La CUP va explicar ahir en roda de premsa que al mateix moment en què l´alcaldessa ja no pugui exercir prendrà possessió de les regnes municipals el primer tinent d´alcalde, que és Oriol Camps, també membre de la CUP.

L´alcaldessa de Berga, Montse Venturós, també podria fer una delegació de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern i en els tinents d´alcalde. Però aquesta possibilitat tindria els peus de fang, perquè la persona que atorgaria la designació de funcions ha d´abandonar el ple i, per tant, també deixen de tenir validesa les assignacions que hagi pogut fer ella.

Ahir, l´alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va anunciar part de la seva estratègia, no tota perquè considera que la justícia i el govern espanyol estan a l´aguait dels seus moviments per moure les seves peces en aquesta particular partida d´escacs. Venturós voldria que en el ple no sortís nomenat un nou alcalde, amb la qual cosa s´hauria d´activar la substitució en funcions. Com que el temps fins a les properes municipals és relativament curt, l´actual alcaldessa considera que no hi ha inconvenient a treballar en aquesta situació d´un alcalde en funcions.

Però per atorgar més estabilitat a l´administració municipal hi ha prevista també la possibilitat que el Govern de l´Estat faci el nomenament de l´alcalde accidental, que correspondria al primer de la llista municipal, segons han explicat a aquest diari experts en matèria d´administració pública. La voluntat de la CUP és que un cop respectat el que diu la sentència es faci el nomenament d´un nou regidor, el nom del qual no ha volgut avançar.