Tallaran la carretera entre Borredà i Alpens per les obres al pont de la Riera de Merlès

Des de l'1 d'octubre i fins a finals de mes, la carretera que uneix Alpens (Osona) i Borredà (Berguedà) quedarà tallada. D'aquesta manera, el trànsit que circula per la carretera BP-4654 quedarà totalment prohibit per poder actuar en les obres d'eixamplament del pont que passa per sobre la Riera de Merlès, a l'alçada del Cobert de Puigcercós. A la sortida de Borredà, Alpens i Sant Agustí de Lluçanès ja s'indicarà que el pont roman tallat per obres i la recomanació amb la ruta alternativa se senyalitzarà per la carretera de Berga-Manresa. L'actuació forma part dels treballs a la xarxa local de carreteres que tira endavant la Diputació de Barcelona.