La cap del grup d'ERC Berga plega de regidora i dona pas al nou líder

Ermínia Altarriba, cap del grup municipal d'ERC a Berga, deixarà de ser regidora de l'Ajuntament de Berga, segons ha pogut confirmar Regió7, i el seu lloc l'ocuparà el proper cap de llista, Ramon Camps, que tindrà sis mesos de visualització com a cap dels republicans. La decisió del relleu com a regidora s'ha gestat en les darreres setmanes i dijous hi va haver la reunió definitiva d'ERC de Berga.

Altarriba se'n va de la primera fila política disgustada amb els seus en veure que no tenia el suport majoritari de l'assembla de militants. En unes votacions primàries del mes de juliol passat Altarriba no va poder evitar que hi hagués dues llistes per triar candidat a la capital del berguedà, i Camps va recollir més suports. Camps era el número 7 en les dar-reres eleccions i perquè pugui ser regidor caldrà que dos representants de la llista renunciïn a l'acta de regidor. Aleix Camprubí, número 5 i primera persona amb dret a substituir Altarriba, i Queralt Fernández, que era la número 6 de la llista i precedia Camps, número 7.

La pèrdua de confiança dels republicans berguedans és la causa primera de l'adeu, però en la dimissió de la cap del grup s'ha generat una oportunitat per donar visibilitat a Camps, que havia estat regidor pel PSC i que és fill de l'exalcalde, també socialista, Ramon Camps.

La fins ara cap del grup municipal té previst anunciar el relleu en el grup municipal a mitja setmana que ve, i podria fer efectiva la renúncia entre dilluns o dimarts.

ERC ha viscut uns setmanes complicades, segons diverses fonts, que indiquen que en un primer moment també havia anunciat la voluntat de plegar el regidor Jordi Pujals, mà dreta d'Altar-riba. Finalment, però, es va reconduir la situació dins del grup municipal i en l'executiva local i Pujals continua, i s'ha convençut les dues persones amb dret a ser regidors que hi renunciessin, tot i que en un primer moment haurien estat reticents.

A mig mandat, ERC va haver de refer el grup, ja que Jaume Giménez, que s'havia presentat com a número dos, va deixar l'acta de regidor per motius de salut, i el seu lloc el va ocupar Maria Dolors Tous (4).

El grup que liderava Altarriba provenia del PSC, com el mateix Ramon Camps. Descontents amb la deriva del partit a escala nacional allunyant-se dels moviments més sobiranistes, Altarriba, Pujals i Camps van iniciar un moviment local que finalment va trobar empara en el grup que liderava Ernest Maragall, que ja s'havia apropat a l'òrbita republicana abans de les darreres eleccions. Altarriba i el seu grup van arribar a ERC de Berga quan un grup de militants havien tret la formació d'un greu problema després que el 2011 es quedés sense representació a l'Ajuntament. Part de la militància no va estar d'acord amb l'arribada de tres exsocialistes a les llistes, però l'acord d'ERC amb Maragall es va imposar.