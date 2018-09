Entitats de Berga inicien una campanya de suport a l'alcaldessa Montse Venturós

Unes dues-centes persones es van aplegar ahir a Berga en la presentació de la campanya de suport a l'alcaldessa, Montse Venturós, que ha muntat l'entorn cupaire. Venturós ha de complir legalment la sentència d'inhabilitació per a l'ocupació d'un càrrec públic que li va imposar un jutge per considerar que no va actuar correctament en deixar penjada al balcó de l'ajuntament una estelada en dos processos electorals.

L'exdiputat i periodista David Fernàndez va ser ahir a la plaça de Sant Pere donant suport a Venturós. Hi van parlar Fernàndez i també Higínia Roig i Raul Zelik, que van fer una avaluació política del procés i de la seva rellevància a escala europea.