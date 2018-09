La Pobla de Lillet enceta la Fira del Bolet i amb més parades i participació

La Fira del Bolet i el Boletaire de La Pobla de Lillet celebra avui el seu primer dia, amb la Fira d'Artesans i Productors Agroalimentaris del carrer Jussà i les activitats del pavelló. Segons l'alcalde del municipi Vicenç Linares, "hi ha hagut més parades i més participació pel que fa al concurs de plats cuinats amb bolets, unes 45 persones. El certamen arriba a la seva vintena edició, és de les activitats més antigues que tenen lloc "durant la Fira del Bolet, que enguany compleix 28 anys. Tot i així, que hi hagi més parades i més plats no vol dir que hi hagi més bolets, perquè si "a principis de mes anàvem molt bé ara estem més baixos. Per aquí només hi ha camagrocs", comenta l'alcalde poblatà.

"L'única novetat respecte l'any passat és que hem afegit una actuació musical al Vermut i Tapes", continua Llinares, i afegeix que "hi ha hagut un grup provinent del Ripollès que ha tocat cançons tradicionals de taverna". Dissabte es caracteritza per comptar amb més activitats al pavelló, i diumenge bona part de la festa és al carrer, amb grups d'animació i la trobada castellera a la plaça de l'Ajuntament, que gaudirà de la presència de la colla castellera 'Els Bous' de la Bisbal del Penedès.