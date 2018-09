Comencen a repartir els cubells del porta a porta als primers pobles del Berguedà on s'aplicarà

aRXIU PARTICULAR

Moment del repartiment de galledes, cubells i material informatiu aRXIU PARTICULAR

El canvi de model de gestió de residus al Berguedà va fent passos endavant abans de posar-se en funcionament a mitjan octubre. El seu responsable polític, Francesc Xavier Francàs, ha explicat a Regió7 que ahir van repartir cubells i galledes als municipis de Casserres i la Pobla de Lillet, acompanyats d'un imant «per penjar a la nevera, on hi ha el calendari de recollides i el butlletí informatiu», segons Francàs.

A partir de dimarts, serà el torn de Puig-reig, Gironella, Bagà, «i així anirem fent fins al dia 15», continua Francesc Xavier Francàs. El porta a porta s'implantarà a Avià, Bagà, la Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Cercs, Berga, Vilada, Olvan, Casserres, Puig-reig i Gironella. Als 19 municipis restants es farà la recollida identificada en illetes de contenidors d'accés controlat on els usuaris abocaran la brossa.

Segons Francàs, el repte és arribar al «70% del reciclatge, i ara no arribem al 30%. Ho hem de fer per respecte al medi ambient, i no podem pensar en fer un altre abocador d'aquí a vint anys», conclou.