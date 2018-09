La Fira Bolet de la Pobla ofereix més parades i més música en els actes

La Fira del Bolet i el Boletaire de la Pobla de Lillet va celebrar ahir, dissabte, el seu primer dia, amb la Fira d'Artesans i Productors Agroalimentaris del carrer Jussà i les activitats del pavelló, molt concorregudes. Segons l'alcalde del municipi, Vicenç Linares, «hi ha hagut més parades d´artesania i alimentació i més participació pel que fa al concurs de plats cuinats amb bolets, que ha tingut uns quaranta-cinc participants».

El certamen de cuina micològica ha arribat a la seva vintena edició, i és de les activitats més antigues de la Fira del Bolet, que enguany compleix vint-i-vuit anys. Tot i així, que hi hagi més parades i més plats no vol dir que hi hagi més bolets, perquè si «a principi de mes anàvem molt bé pel que fa a producció boletaire, ara estem més baixos. Per aquí només hi ha camagrocs i ja no es troben gairebé rovellons», comenta l'alcalde poblatà.

«La novetat respecte de l'any passat és que hem afegit una actuació musical al Vermut i Tapes que vam celebrar ahir al migdia », continua Linares, i també explica que «hi va haver el grup Randellaires, provinent del Ripollès, que va tocar música tradicional i cançons de taverna». A més, a partir de les 7 de la tarda també hi va haver gastronomia amb música en viu durant la setena edició del Tasta-B&Jazz, un tast de vins de denominacions d´origen catalanes, acompanyat de tastets de cuina del bolet i la música blues i jazz en directe del grup The Rusties Trio.

L´alcalde ja destacava l´any passat la potencialitat dels esdeveniments gastronòmics i les ganes de convertir-los en una fira de productors del Berguedà que podria agafar d'exemple la fira agroalimentària Orígens d'Olot o «la mostra gastronòmica itinerant que es feia a la comarca». D´aquesta manera, el certamen va fent passes en aquest sentit i, a la vegada, complementa la gastronomia amb acompanyaments musicals. L´Ajuntament també ha treballat enguany per fer més visibles els logos i la cartelleria de la fira, seguint les indicacions de l´auditoria que va començar l´any passat, amb l´ajuda de la Diputació de Barcelona.

Dels dos dies que dura la Fira del Bolet i el Boletaire de la Pobla, que enguany arriba a la 28a edició, dissabte es caracteritza per oferir més activitats al pavelló, i diumenge té bona part de la festa al carrer, amb grups d'animació i la trobada castellera a la plaça de l'Ajuntament, que avui tindrà la presència de la colla castellera Els Bous de la Bisbal del Penedès.

I si a les parades i a les cistelles dels boletaires ha costat trobar varietat de bolets aquests darrers dies, a l´Exposició Micològica de la Sala d´Exposicions de la plaça del Fort hi ha una mostra àmplia de varietats de bolets classificats per espècie i grau d´acceptació comestible. L´exposició ha estat muntada amb la col·laboració de l´Agrupació Micològica Berguedana.