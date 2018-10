Mig miler de persones es concentren a Berga en record de l'1-O

Mig miler de persones s'han aplegat a la plaça de Sant Pere de Berga aquest vespre en l'acte de record del primer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. La popular plaça s'ha omplert com feia dies que no es veia en un acte que ha organitzat l'anomenada Comissió de Berguedans per la República amb el suport dels partits i de les entitats sobiranistes de la ciutat.

A l'acte hi hagut música, records i reivindicació amb la lectura del manifest general de la diada i també la intervenció de l'alcaldessa de Berga Montse Venturós que ha recordat com els berguedans i arreu del país centenars de milers de persones van organitzar-se per fer possible la celebració del referèndum.

Igual que s'havia fet a les 7 de la tarda , quan simultàniament s'han descobert sengles plaques de record a la desena de col.legis electorals de Berga, se n'ha descobert una clavada a la façana principal del consistori que recull els resultats de tots els col.legis a la ciutat. Durant l'acte s'han sentit crit de llibertat presos polítics i a favor de la independència i de la República catalana.

Els asssitents han pogut escriure en uns fulls què esperen de la nova República catalana que s'hi havia disposats per l'organització al costat d'una taula amb una de les urnes que es es van fer servir l'1 d'octubre del 2017. La concentració s'ha acabat amb els cant de Els Segadors.