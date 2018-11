Els 12 municipis del porta a porta al Berguedà gairebé tripliquen l'índex de reciclatge

Des del 4 de novembre fins el 16, els 12 municipis del Berguedà que recullen els residus amb el nou sistema del porta a porta, gairebé han triplicat el percentatge de reciclatge passant del 30% al 70% , una xifra que encara es preveu que augmenti més quan s'hi comptin el vidre i els residus de les deixalleries. Així ho han explicat els responsables de la gestió del servei aquest dijous, en una roda de premsa per fer en un primer balanç del sistema i, molt especialment del fet que el nou model s'hagi implantat per primera vegada a Catalunya en un municipi de més de 15.000 habitants com és Berga.

Laia Valenzuela de l'empresa Spora que aplica el sistema al Berguedà, ha explicat que "la por era que introduint el porta a porta a un municipi de més de 15.000 habitants i de complexitat urbanística com Berga, els resultats de la recollida baixessin al conjunt però no ha estat així, s'han mantingut". Per Valenzuela aquest "és una dada rellevant no només a la comarca sinó a Catalunya" especialment per ciutats que "estan començant aquest procés com Barcelona, Lleida o Girona" i que poden obtenir informació de com s'està fent a la capital berguedana.

Eloi Escútia, regidor de Medi Ambient de Berga ha fet "una valoració positiva" dels primers dies del porta a porta a la capital. Berga ha demostrat que "una població de més de 15.000 habitants és capaç d'implantar el porta aporta amb relativa facilitat". Ha admès que "qualsevol canvi de rutina implica un període de transició" però la implantació del nou model "ha estat més suau del que algunes veus apocalíptiques auguraven". Escútia ha dit que el canvi "no és cap caprici, és una necessitat". Amb tot ha admès que "a Berga hi ha coses que grinyolen" que s'han d'anar polint.

Entre les millores la necessitat o no d'augment al la freqüència dels dies de recollida de l'orgànica i els envasos per a grans productors a Berga tal i com han demanat al Consell, els representants de comerços, bars i restaurants. Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà Ha dit que "avui per avui és precipitat prendre determinacions. Hem de ser curosos i de veure què es necessari". Amb tot, el president comarcal ha manifestat que "hem de donar uns quants dies més perquè siguin capaços d'organitzar-se a casa seva". Lara hi ha afegit que "si la necessitat segueix mantenint-se hem de veure la manera d'incrementar el servei".



10 expedients oberts



Fins ara s'han obert una desena d'expedients per l'abandonament de deixalles al carrer, d'aquests 6 a Berga i la resta als altres municipis on s'aplica el porta a porta al Berguedà. Els responsables polítics han indicat però que el nombre d'abandonaments s'ha anat reduint i confien que aquesta tendència continuï. Pel que fa a les sancions per aquests abandonaments, Josep Lara ha dit que "el Consell Comarcal no farem de policies. Els ajuntaments hauran de validar si sancionen o no". En aquest sentit , el regidor de Medi Ambient de Berga, Eloi Escútia , ha dit que els abandonaments "s'han de seguir i penalitzar".