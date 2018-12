Caramboles al casal cívic de Berga: billar per a tothom

La sala de billar del casal cívic de Berga és un bullici els dimarts al matí. Una quinzena de persones ocupen l'espai setmanalment durant una hora. No són experts d'aquest esport. Per a molts, és el primer contacte amb les taules, els tacs i les boles. Són jugadors novells, aprenents que volen introduir-se a la pràctica del billar, una disciplina que està desapareixent i que cada vegada té menys adeptes.

Enric Vilamala i Manel Gàmez fa uns quants anys que són aficionats al billar i durant una hora a la setmana deixen de ser jugadors per ser guies d'una colla de persones que tenen ganes d'aprendre'n. Són els responsables de les classes que ofereix l'Associació Tagast del casal cívic dins de la programació d'activitats per als socis. «Habitualment, hi ha una quarantena de persones que venim a jugar al billar», explica Vilamala. Es tracta majoritàriament de jubilats que fa temps que són seguidors d'aquest esport, «i que un cop hem deixat de treballar i tenim temps lliure, hi hem pogut dedicar més hores», afegeix. Paral·lelament, per fer créixer aquest club de jugadors, han apostat, a partir d'aquest curs, per oferir classes a persones que vulguin aprendre'n.

Des del gener del 2017, l'equipament de la plaça de Sant Joan ha deixat de ser únicament un espai per a la gent gran i s'ha convertit en un casal obert a tota la ciutadania, on els berguedans, fent-se socis, poden participar en totes les activitats que s'hi organitzen. «El fet que deixéssim de ser un casal de la gent gran, ha estat positiu perquè ha portat gent més jove a jugar al billar, persones que mai ho havien fet però que en tenien ganes», explica. «Abans encara hi havia algun bar on tenien taules de billar, però han anat desapareixent», lamenta. Entre els alumnes aprenents, també hi ha algunes dones. «Fins ara, no hi havia cap dona entre els que venim habitualment a jugar», destaca.



Billar francès

Al casal cívic de Berga s'hi practica el billar francès, és a dir, s'utilitzen taules sense forats i l'objectiu del joc és fer caramboles, ja sigui primer repicant a la banda i després a les boles, o bé directament a les boles. «Hi ha diverses modalitats, tot i que la més coneguda és l'anomenada a tres bandes, que és la que s'ha fet més popular a través de la televisió», explica Vilamala.

Els alumnes tenen la possibilitat d'utilitzar la sala gratuïtament una hora a la setmana, únicament sent socis del casal cívic. «Aquí venen i en diversos equips van fent partides. Els que en saben més, donen instruccions i consells a la resta perquè vagin agafant la pràctica», explica.

A partir d'aquí, Vilamala i Gàmez esperen que alguns d'ells s'animin i s'endinsin en el món del billar i formin part de la secció amb la qual s'organitzen campionats a nivell local i també interprovincials. Ells mateixos expliquen que els billaristes berguedans havien assolit bons resultats en els campionats amb altres equips de casals de la província de Barcelona. «Hi havia hagut gent molt bona», expliquen tot ense-nyant la vitrina de trofeus que llueix al seu local. «Ara anem fent», diuen entre rialles.

Però no tot és competir. Més enllà de les rivalitats que també sorgeixen en el món del billar, Vilamala en destaca els avantatges que té per a la salut dels jugadors. «Jugar al billar fa que reforcis la teva capacitat de concentració, perquè si no estàs concentrat, no rasques bola; a més a més, fas moviments i estiraments per fer els diferents tocs, com una mena de gimnàstica; i una altra part molt important és la part social», argumenta. Durant les sessions de joc, els participants fan pinya. «Comentem l'actualitat, parlem, fem amistats...», destaca.