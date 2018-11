Els 12 municipis del porta a porta gairebé tripliquen l'índex de reciclatge

L'alt nivell de reciclatge assolit els primers dies de la implantació del nou model de recollida de residus del porta a porta al Berguedà s'ha mantingut amb la incorporació al sistema de Berga.

Des del 4 de novembre fins al 16, els 12 municipis que utilitzen el nou model gairebé han triplicat el percentatge de reciclatge, ja que han passat del 26% al 70% , una xifra que encara es preveu que augmenti més quan s'hi compti el vidre i els residus de les deixalleries.

Així ho van explicar ahir els responsables de la gestió del servei, en una roda de premsa per fer-ne un primer balanç i, molt especialment, del fet que el nou model s'hagi implantat per primera vegada a Catalunya en un municipi de més de 15.000 habitants com és Berga amb bons resultats.

Laia Valenzuela, de l'empresa Spora, que aplica el sistema al Berguedà, va explicar que «la por era que introduint el porta a porta en un municipi de més de 15.000 habitants i de complexitat urbanística com Berga, els resultats de la recollida baixessin al conjunt, però no ha estat així, s'han mantingut». Per a Valenzuela aquesta «és una dada rellevant no només a la comarca sinó a Catalunya» especialment per a ciutats que «estan començant aquest procés com Barcelona, Lleida o Girona» i que poden obtenir informació de com s'està fent a la capital berguedana i que aquesta experiència serveixi d'exemple.

Per la seva banda, Eloi Escútia, regidor de Medi Ambient de Berga, va fer «una valoració positiva» dels primers dies del porta a porta. Berga «ha demostrat que una població de més de 15.000 habitants és capaç d'implantar el porta a porta amb relativa facilitat». Va admetre que «qualsevol canvi de rutina implica un període de transició», però la implantació del nou model «ha estat més suau del que algunes veus apocalíptiques auguraven». Escútia va assegurar que el canvi «no és cap caprici, és una necessitat». Amb tot, va reconèixer que «a Berga hi ha coses que grinyolen» que s'han de polir.

Entre aquestes millores hi ha la necessitat o no d'augmentar els dies de recollida de l'orgànica i els envasos per a grans productors a Berga com han demanat al Consell els representants de comerços, bars i restaurants i l'hospital.

Josep Lara, president del Consell del Berguedà, va dir que «ara per ara és precipitat prendre determinacions. Hem de ser curosos i veure què és necessari». Amb tot, el president comarcal va manifestar que «hem de donar uns quants dies més perquè siguin capaços d'organitzar-se a casa seva». Lara va afegir que «si la necessitat es manté hem de veure la manera d'incrementar el servei».



Una desena d'expedients

Fins ara, s'han obert una desena d'expedients per l'abandonament de deixalles al carrer, d'aquests, 6 a Berga i la resta a altres municipis on s'aplica el porta a porta al Berguedà. Els responsables polítics van indicar, però, que el nombre d'abandonaments s'ha anat reduint i confien que aquesta tendència es mantingui.

Pel que fa a les sancions per aquests abandonaments, Lara va deixar clar que «el Consell Comarcal no farem de policies. Els ajuntaments hauran de validar si sancionen o no». En aquest sentit, Escútia , va dir que els abandonaments «s'han de seguir i penalitzar». Les sancions que es poden aplicar per abandonament de deixalles al carrer segons l'ordenança comarcal oscil·len entre els 120 i els 60.000 euros.



Augmenten totes les fraccions

La implantació del porta a porta ha suposat un descens del quilos de rebuig que van a parar a l'abocador perquè els ciutadans reciclen més i com a conseqüència d'un augment de la resta de fraccions com l'orgànica.

Del 4 al 16 de novembre d'enguany als 12 municipis del porta a porta s'han recollit 153.850 quilos d'orgànica, que representa el 40,4%. En el mateix període de l'any 2017, aquesta xifra va ser de 53.599 quilos, l'11,3%.

Pel que fa als envasos, se n'han recollit 40.170 quilos, que és el 10,5% del total. Els mateixos onze dies de l'any passat en van ser 26.389 quilos, el 5,6%. Quant al paper i al cartró, se n'han aplegat 39.750 quilos, el 10,4%, i el 2017 en van ser 29. 256, que representa el 6,2%. En el rebuig s'ha arribat als 113.020 quilos, el 29,6%, mentre que el 2017 aquesta xifra era de 333.476 quilos, que va suposar el 70,6% del total. De vidre se n'han recollit 34.480 quilos, el 9%, i l'any anterior, 29.601, el 6,3%.