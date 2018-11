Berga dona llum verd al pressupost un mes abans que s'acabi l'any

Malgrat els sovintejats canvis de guió del serial en què s'ha convertit el pressupost de Berga del 2018, anit, no hi va haver sorpreses i el consistori berguedà va donar llum verd als seus comptes municipals. I ho va fer més tard que mai, quan falta poc més d'un mes perquè s'acabi l'exercici en curs, un nou rècord de tardança en l'aprovació dels números del consistori de la capital.

L'equip de govern de la CUP va poder aprovar el pressupost gràcies a l'abstenció del principal grup de l'oposició, el PDeCAT-CDC, que li va donar la majoria simple que li calia. ICV també es va abstenir. ERC i el PSC hi van votar en contra. La d'ahir era la segona vegada que el ple el debatia. L'anterior va ser el setembre, quan el ple es va suspendre perquè els grups poguessin presentar les esmenes formalment. A diferència de llavors, però, el govern de la CUP i el grup del PDeCAT han pactat un acord de mínims per desencallar els comptes.

El regidor de Planificació Pressupostària, Francesc Ribera, va explicar que els pressupostos d'enguany no s'han pogut aprovar a l'hora perquè abans calia aprovar els de l'hospital, ens que depèn del consistori, operació que es va endarrerir. I el setembre, quan es van portar al ple, la sessió es va suspendre perquè els grups de l'oposició hi poguessin presentar esmenes formalment.

Ribera va exposar que «la situació de tresoreria» del consistori berguedà «no millorarà fins al 2022, quan s'hagin pagat els crèdits ICO» demanats al seu dia. Ribera va recordar que «el marge de maniobra és molt limitat» i que d'un pressupost de 24 milions d'euros «la majoria de les despeses estan compromeses» el 83,9%. I que només tenen a disposició del govern un 3,73% del pressupost.

El regidor de Planificació Pressupostària va dir que el del 2018 «és un pressupost de continuïtat en l'estratègia de no generar dèficit i reduir deute». Va afegir que «per fer coses s'ha de sanejar l'Ajuntament, sinó la capacitat és nul·la».

Per la seva banda, el portaveu del PDeCAT-CDC, Ramon Minoves, va justificar l'abstenció del seu grup «per fer front a la situació d'emergència d'una ciutat deixada a la que cal fer-hi front de forma urgent». Minoves va dir que gràcies al seu grup es podrà «posar remei a l a deixadesa» de Berga. Va posar com a exemple que, gràcies als acords a què han arribant amb el govern, es podran asfaltar més carrers, on s'invertiran 350.000 euros, l'arranjament de la torre del Pavelló de Suècia i la creació de nous lavabos públics. Tot plegat per corregir «la situació de deixadesa» de Berga, que «està arribant a uns nivells mai vistos». Minoves va deixar ben clar que els comptes que s'han aprovat «no són els pressupostos del PDeCAT».

Pel que fa al grup d'ERC, va mantenir el seu vot negatiu que ja havia anunciat al seu dia a la proposta de la CUP. El nou cap de files republicà, Ramon Camps, va assegurar que aprovar el pressupost del 2018 a 22 de novembre del mateix any no té sentit. «Ja ens podríem estalviar aprovar-los» va comentar. Camps va dir que el pressupost ha de preveure l'acció de tot un any i que, a hores d'ara, «ja anem tard per parlar dels del 2019». Va comentar que troben a faltar « un projecte» un model de ciutat i també informació de la proposta dels comptes.

Uns comptes per al 2019

Al final del ple, el regidor de Planificació Pressupostària va anunciar que pel govern de la CUP els d'ahir ja seran els pressupostos del 2019 perquè no faran cap nova proposta atès que l'actual mandat s'acaba el maig i no pensen que hi hagi temps per fer-los.

En declaracions als periodistes ahir a la nit, Ribera va argumentar que quan al mes de setembre van veure que no podien aprovar el pressupost 2018 van decidir refer-lo pensant que ja hauria de ser el del 2019 perquè s'acabarà prorrogant.