Futurs arquitectes proposen obrir la colònia Viladomiu Vell a l'espai natural

Enderrocar el mur que separa el riu Llobregat de la colònia Viladomiu Vell de Gironella per fomentar l'activitat a l'entorn natural o crear un centre de formació en fusteria a l'antiga fàbrica són algunes de les propostes dels estudiants d'arquitectura, que centren el seu treball de final de màster en elaborar projectes de millora per al patrimoni industrial de Gironella. Els principals objectius que es proposen són obrir les colònies a l'espai natural i evitar la despoblació.

Els veïns de l'antiga colònia de Viladomiu Vell van poder escoltar ahir la vintena de projectes ideats per una cinquantena d'estudiants de l'Escola d'Arquitectura del Vallès. La trobada va incentivar l'intercanvi d'impressions entre estudiants i veïns. Aquests últims van rebre amb entusiasme les propostes de millora de l'espai públic però van mostrar-se escèptics a l'hora de valorar la possible execució d'aquests projectes, ja que alguns requereixen de força pressupost. Segons el regidor del consistori Roger Ballús «s'estudiarà cada proposta».

Entre els diferents projectes, n'hi ha que estan enfocats a millorar la integració de les antigues colònies a l'espai natural. Un exemple és la rehabilitació del camí que comunica les colònies Viladomiu Vell i Viladomiu Nou, o la recuperació del túnel per on passava el tren que comunicava les fàbriques tèxtils de Gironella. «Si aconseguim que el túnel sigui transitable, es millorarà la connexió entre les antigues colònies industrials i hi haurà més vida», sosté l'alumne Carlos López.

També es van presentar projectes vinculats en la millora de l'habitatge. Un d'ells pretén solucionar el fred que passen els veïns a través de la construcció de galeries interiors per on entri llum natural i escalfor i també instal·lar ascensors als edificis. D'altres alumnes es van centrar a idear propostes que evitin la despoblació de l'antiga colònia. Crear un centre d'alt rendiment o acollir immigrants en els pisos buits de Viladomiu Vell són alguns dels projectes.

Segons el president de l'Associació de Veïns de Viladomiu Vell, Pere Clotet, «cal fer més accessible el riu Llobregat i arreglar els camins, però també obrir una botiga o algun bar per evitar la sensació d'aïllament que sentim».