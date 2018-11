Cercs enceta l'ambient de Nadal a les llars amb la recerca del tió al bosc

Cercs té entre mans una festa de caire tradicional prenadalenca que podria créixer molt. La segona edició de la festa «Vine a buscar el teu tió» ha tornat a superar aquest diumenge totes les expectatives, i més de quatre-centes persones s'han endinsat en família pels boscos perquè els petits de la casa trobessin el seu tió i, d'aquesta manera, encetessin l'ambient nadalenc.

Famílies senceres amb pares, tiets i avis s'han trobat a partir de quarts d'onze a la plaça Primer Comte de Fígols de Sant Jordi per gaudir d'una xocolatada, de la qual se'n van servir més de 300 racions, i esperar la banda de cornetes i tambors. La seva música va conduir els participants cap al camí del Tramvia de Sang per tal que els nens, guiats pels seus pares, trobessin els seus tions. A banda i banda del sender, desenes de tions de totes les mides i formes esperaven la canalla. En aquest escenari, la il·lusió de les famílies davant la innocència dels menuts va completar un ambient festiu que la comissió de Reis de Cercs, organitzadora de l'acte, vol continuar promovent en els pròxims anys per tal que l'acte creixi més. El seu portaveu, Jordi Ragués, ha explicat que el que havia començat com una activitat per als nens del municipi, s'ha convertit en quelcom més que també servirà per donar a conèixer Cercs: «L'any passat ja en vam quedar molt contents i per això vam decidir repetir-ho... Aquest any també hi ha vingut gent de la resta del Berguedà i del Bages... hem tingut por que la cosa se'ns desmadrés, però bé sembla que de moment va bé, com que la gent respon, continuarem potenciant l'acte introduint-hi novetats».



«I fas una activitat de natura»

Entre els participants hi havia la família Güell Ávaro, amb el petit Aleix, de Banyoles. Per a ells l'experiència ha estat del tot positiva: «Érem al càmping de Berga i quan ens ho van explicar ens va fer molta gràcia... està molt bé perquè és una manera diferent d'agafar el tió, sense haver de comprar-lo i, alhora, fas una activitat de natura que al nen li agrada molt».