Creix el nombre de jocs de carrer de la Fira del Joc i de Nadal de Berga

La sisena edició de la Fira del Joc i de Nadal de Berga més que doblarà el nombre de jocs al carrer passant dels 4 el 2017 als 9 d'enguany segons ha explicat aquest dilluns Òscar Garcia de la companyia de Jocs l'Anònima. El certamen tindrà lloc el 6 de desembre al passeig de la Indústria i es prohibirà l'aparcament i la circulació de vehicles des de la plaça de Viladomat fins al carrer de Lluís Millet.

La fira «Jugues o et plantes» «ja està consolidada. Forma part del calendrai mental dels berguedans i berguedanes» ha explicat el regidor de Promoció Econòmica Francesc Ribera. El consistori berguedà aporta 5.000 euros a la mostra.

El certamen, al que els organitzadors esperen la visita d'entre 2.000 i 3.000 persones, es divideix en tres àmbits: l'espai Joc l'ocuparan jocs tradicionals, de construcció, gegants, els jocs del Tintin o l'Scrabble, i el dinamitzaran trenta monitors i monitores.

Enguany hi haurà nou spropostes de carrer en lloc de quatre, entre les quals les bitlles, les rutlles, el bèlit o l'spiribol. A l'espai Nadal i també a l'espai Botigues hi haurà una dotzena d'artesans, d'entitats berguedanes i de firaires especialitzats en elements nadalencs i en el joc. Serà a la mateixa zona on s'ubicarà un espai reservat per als jocs de taula.

Paral·lelament, hi haurà nous concursos i campionats en el marc de la fira i, enguany, s'ha programat una nova sessió de les 'Tardes de Joc': una jornada lúdica, gratuïta i oberta a tothom dedicada al joc de taula tradicional. L'activitat es farà el dissabte, 1 de desembre, al Casal Cívic de Berga, situat a la Plaça de Sant Joan, a les 5 de la tarda.