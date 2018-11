Joan Roma: «espero que a Borredà hi hagi dues o tres candidatures perquè la gent pugui elegir»

Joan Roma i Cunill no optarà a la reelecció de Borredà en el proper mandat. «No em presentaré amb cap nova llista, ni sóc promotor de cap altra candidatura. Espero i desitjo hi hagi dues o tres candidatures, com perquè la gent pugui elegir, i decidir qui creu que és la millor opció per prendre el relleu» ha declarat en un comunicat

Joan Roma va entrar de regidor al consistori borredanès l'any 1979 i n'és l'alcalde des del 1991. És un dels alcaldes que fa més anys que ocupa el càrrec de la comarca «M'agradaria veure, en el nou equip de govern, i en el proper consistori, un ànim de continuïtat en les millores de les infraestructures, equipaments i serveis, però pertoca a ells / elles marcar el nou camí que volen seguir. En qualsevol cas, en tot el que els puguem informar i documentar, estarem disponibles»

En un article publicat al diari Regió7 l'alcalde de Borredà sosté que «mirant enrere, em sento satisfet de la feina feta, de manera conjunta amb els dos alcaldes que em varen precedir, i amb tots els regidors i regidores, amb els que he compartit govern o he tingut a la oposició. Hi ha hagut bona sintonia, la major part del temps, excepció feta, d'un parell de mandats, en els quals ,algun dels membres de la oposició, va creure que podia guanyar en els tribunals , el que havia perdut a les urnes. Vana esperança perquè va topar amb la transparència i honestedat, que sempre ha presidit l'acció de govern, i així va quedar demostrat en les sentències corresponents».

Joan Roma afirma que «el resultat d'aquests quaranta anys, és espectacular en la majoria de pobles i ciutats, i com és lògic ,també en el poble que he tingut l'orgull de presidir. Vàrem assumir el govern d'un municipi que tenia poc més de tres-cents mil euros de patrimoni municipal, i el deixem amb un patrimoni proper als nou milions d'euros. Sanejat, ben equipat i ben dotat d'infraestructures i serveis, s'enfronta a una nova etapa, immers en la problemàtica de la pèrdua d'habitants, com altres sis-cents de Catalunya i més de dos mil a tot Espanya. Serà un dels reptes a fer-hi front». El batlle de Borredà ha volgut agrair «a tots i totes els que m'han acompanyat en aquesta llarga trajectòria, en el govern o a la oposició, essencial per complir amb l'exigència democràtica, i que qui agafi el relleu, ho faci el millor possible»