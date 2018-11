L'Ajuntament d'Avià guanya el primer premi Conama de Sostenibilitat 2018

La Diputació de Barcelona participa a Conama 2018, el Congrés Nacional de Medi Ambient que se celebra des d'aquest dilluns fins dijous 29 de novembre al Palacio Municipal de Congresos de Madrid sota el lema Rumb 20.30, un missatge per accelerar la transició cap a la sostenibilitat i complir els reptes de l'Agenda 2030 de l'ONU i els objectius de la UE. En la sessió d'aquest matí s'han lliurat el Premi Conama a la Sostenibilitat de petits i mitjans municipis, un guardó honorífic que distingeix les millors iniciatives de l'àmbit local a favor de la sostenibilitat, i que ha recaigut en dos ens locals de la demarcació de Barcelona com són l'Ajuntament d'Avià i la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa.

L'Ajuntament d'Avià ha rebut el primer premi en la categoria de municipis més petits de 5.000 habitants, per la seva trajectòria a favor del clima per la transició energètica, que ha estat recollit pel regidor de Medi Ambient, Josep Subirana. Per la seva banda, la Mancomunitat de Municipis per la Biomassa del Berguedà ha rebut un dels accèssits en la categoria d'entre 5.000 i 30.000 habitants que ha estat recollit pel diputat adjunt d'Espais Naturals i alcalde de Cercs, Jesús Calderer.

Dins les activitats de Congrés, aquest dimecres, el diputat d'Espais Natural i Medi Ambient, el Valentí Junyent, participarà en l'acte d'inauguració del Conama Local i intervindrà en una sala dinàmica sobre pobresa energètica. La Diputació de Barcelona també participarà amb diverses ponències i presentacions en taules de debat i sessions dinàmiques al voltant de la sostenibilitat, la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic i la transició energètica, en el marc d'un dels eixos del pla de mandat: "Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible".

La Diputació de Barcelona també participa en el certamen amb un estand propi que enguany proposa un activitat participativa oberta a tots els públics: un escape room sobre canvi climàtic, Sea Level Rise Room, que en clau d'educació ambiental presentarà continguts sobre la adaptació dels municipis al canvi climàtic i sobre la resiliència de les ciutats i els pobles.

Conama és una trobada biennal que, des de la seva primera edició, el 1992, s'ha convertit en l'esdeveniment ambiental de referència a l'Estat espanyol en matèria de sostenibilitat. La Diputació de Barcelona participa amb un estand propi en el qual hi acull la representació de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Amb més de 7.000 participants en la seva última edició i una xarxa de més de 450 institucions col·laboradores, Conama és una cita imprescindible per el networking ambiental, la posada en comú de coneixements i experiències i la creació de xarxes de col·laboració entre actors diversos que treballen pel desenvolupament sostenible.