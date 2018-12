Lliuren els premis del concurs contra la violència de gènere

Quatre alumnes del SES Serra de Noet (Berga) s'han endut el primer premi del vuitè concurs "Nosaltres també diem no a la violència". En un acte al Local de Joves de Berga, dissabte 24 de novembre es van lliurar els premis de la vuitena edició del concurs per sensibilitzar en temes de violència de gènere. L'acte s'emmarcava en els actes del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Al concurs s'hi van presentar 29 cartells, elaborats per 73 alumnes de quart d'ESO.

En la categoria de vídeos, es van presentar 22 treballs elaborats per 115 alumnes de quart d'ESO de 5 centres de secundària del Berguedà: institut de Puig-reig, institut Pere Fontdevila (Gironella), escola Vedruna i el SES Serra de Noet Berga i institut Guillem de Berguedà de Berga.

El primer premi "Violència de gènere" va ser per Karol Grivé, Ana Garcia, Laura Mesa i Judit Sitjes, del IES Serra de Noet de Berga. El segon premi "Tu ho pots parar" fou per Sara Guixé, Mónica Zamora, Donia Boujattouy, Kaoutar el Harchaoui, Joan Manel Badia de l'Institut Guillem de Berguedà de Berga. El tercer "Deixa de seguir-me" se'l van endur Anas Arckhouch, Toni Bernal, Raquel Cabanas, Raquel Carrera, Pau Comellas, Hiba Chakouti, del SES Serra de Noet de Berga.



El concurs "Nosaltres també diem no a la violència" és organitzat pel Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Berga. Els premis per als guanyadors són vals de compra a bescanviar a establiments de les associacions de comerciants de Bagà, Berga, Gironella i Puig-Reig, un lot de llibres, amb perspectiva de gènere i l'oportunitat de poder compartir una conversa amb dones que han patit violència.