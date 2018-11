El Congrés de Medi Ambient premia la feina d'Avià a favor de la sosteniblitat

L'Ajuntament d'Avià va rebre ahir el primer premi del Congrés Nacional de Medi Ambient, a Madrid. El guardó va ser entregat per la ministra per la Transició ecològica, Teresa Ribera, al regidor de Medi Ambient del consistori berguedà, Josep Subirana.

El premi Conama a la Sostenibilitat de petits i mitjans municipis és un guardó honorífic que distingeix les millors iniciatives de l'àmbit local a favor de la sostenibilitat. A més d'Avià, la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa va rebre un accèssit de la convocatòria.

El regidor Josep Subirana ha explicat a Regió7 que va «animar la ministra [Teresa Ribera] a desenvolupar el reglament del reial decret-llei 15/2018 que ha de regular l'autoconsum solar». No endebades el consistori avianès ha aprovat recentment posar plaques solars al 100% de la superfície de les teulades (fins ara estava limitat al 40%) així com també panells solars a les façanes dels immobles. L'objectiu és incentivar que els veïns apostin per l'aprofitament de l'energia solar tèrmica o fotovoltaica per produir energia elèctrica per al consum domèstic, tal com ja va informar aquest diari. Per fer possible que es puguin posar plaques solars a la totalitat de la superfície de les teulades i també plafons solars a les façanes dels edificis, la corporació ha aprovat per unanimitat en el dar-rer ple municipal, celebrat dilluns, la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Avià.

El regidor Josep Subirana ha afirmat que les diferents mesures que ha posat en marxa el consistori berguedà en aquest mandat «han permès un estalvi de 200.000 euros» que continuaran «cada legislatura que es dediquen a impulsar l'estalvi privat i verd d'energia». El regidor de Medi Ambient ha exposat que «el model d'Avià exemplifica les possibilitats que hi ha des dels ajuntaments d'implementar mesures d'estalvi energètic i de reduccions d'emissions que reverteixin els guanys en els vilatans». Ha posat com a exemple «les regulacions municipals, pla d'ordenació urbanística municipal, licitacions públiques i ordenances fiscals també són molt importants per incentivar el teixit social a estalviar energia i a consumir-la verda i Avià ha demostrat la bona rebuda de les mesures empreses desitjant que altres ajuntaments les prioritzin».

Pel que fa a la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa, està integrada pels ajuntaments de Bagà, Berga, Cercs, Gisclareny, Gósol, la Pobla de Lillet i Saldes i treballa per l'aprofitament dels boscos públics d'aquests municipis.

El març del 2017 va rebre un dels reconeixements dels premis Alfons Ortuño d'innovació i bones pràctiques a les administracions públiques catalanes que atorga l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (Eapc)

Conama és una trobada biennal que, des de la seva primera edició, el 1992, s'ha convertit en l'esdeveniment ambiental de referència a l'Estat espanyol en matèria de sostenibilitat. La Diputació de Barcelona hi participa amb un estand propi en el qual acull la representació de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Amb).