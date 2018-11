Dones berguedanes protagonitzen el calendari del Taller Coloma del 2019

Una iniciativa social i solidària que arriba a vuitena edició, en aquesta ocasió, en clau femenina. Cada any, els impulsors d'aquest projecte escullen un fil conductor per triar quins personatges protagonitzaran les imatges que acompanyen cada mes del calendari. En aquest cas, es tracta de dones de perfils i professions molt variades de tota la comarca.

La presentació del calendari per al proper any serà aquest dissabte, 1 de desembre, a 2/4 de 6 de la tarda al Pavelló de Suècia amb la participació de bona part dels seus protagonistes. La directora del Taller Coloma, Carme Balletbò, ha recordat que es tracta d'una iniciativa que va sorgir per una necessitat, la de recollir fons per a la recuperació de la bugaderia del centre especial de treball després de l'incendi del 2011. Des de llavors, i gràcies a la seva bona acollida, el calendari s'ha repetit any rere any amb l'objectiu de donar a conèixer la tasca d'aquest centre especial de treball i, a la vegada, de recaptar fons per a les necessitats que es generen a l'equipament. Després que el calendari hagi estat dedicats a polítics locals, a oficis tradicionals, a músics de la comarca o a col·lectius -en el cas de l'any del Centenari de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt- enguany s'han escollit dones en representació del col·lectiu femení a la comarca. Com no podia ser de cap altra manera, les fotografies estan protagonitzades també pels usuaris del Taller Coloma. Ells, juntament amb les dones escollides i diversos escenaris de la comarca, conformen una nova edició del calendari que es posarà a la venda aquest mateix dissabte.

Des de la primera edició, la iniciativa compta amb la implicació de l'Agrupació Fotogràfica Tallers d'Arts i Oficis de Berga (AFTDAO). Són els membres d'aquesta entitat els responsables de realitzar les fotografies. "Per a nosaltres és un plaer participar en aquest projecte cultural i social", assegura el seu president Fede Garrido. El disseny ha tornat a anar a càrrec d'Ermínia Altarriba, que ha buscat "cridar l'atenció" amb una proposta "que impacti visualment" amb una adaptació, amb el logotip del Taller Coloma, de la imatge del cartell "We can do it" que s'ha utilitzat en diverses campanyes feministes.

La gerent de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, Fina Canal, ha recordat que els diners que es recaptin de la venda dels calendaris -que es poden comprar per 5 euros- es destinaran a cobrir algunes necessitats del centre, com per exemple, a l'adquisició d'una grua per facilitar la mobilitat dels usuaris, una cadira de rodes, o un llit per a la zona de descans. "Es tracta de petites coses que potser mai es consideren prioritàries, però que són necessàries", ha apuntat Balletbò.