Onze restaurants del Berguedà enceten la campanya de la cuina de la caça i la tòfona

Onze restaurants del Berguedà tornaran a oferir menús amb plats centrats en els productes de la caça i la tòfona, posant l'accent en aquests aliments de proximitat. La campanya s'engega a finals de novembre i estarà activa fins a 15 de març. Enguany, com que la campanya de bolets és tan bona i s'ha allargat, els ceps, rovellons i carlets conviuran als plats amb la carn de caça i la tòfona. La iniciativa està liderada per Hostaleria i Turisme del Berguedà amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i la Diputació de Barcelona.



Els restaurants participants estan repartits per diferents municipis de tota la comarca: Ca l'Amagat Rústic Gastrohotel i Restaurant Niu Nou de Bagà; Hostal la Muntanya de Castellar de N'Hug; Restaurant Els Roures d'Espinalbet; Restaurant La Cabana i Restaurant Terra de Berga; Restaurant El Recó de l'avi de Guardiola de Berguedà; Restaurant Sant Cristòfol de Santa Maria de Merlès; Restaurant Hostal Cal Fuster de Serrateix; el Restaurant Cal Candi i Restaurant del Molí del Cavaller de Vilada.





?? La cuina de la caça i de la tòfona conviuen als fogons berguedans de novembre a març!

?? Aprofiteu per gaudir dels magnífics productes de la terra berguedana!

