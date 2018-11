El ple del Consell Comarcal del Berguedà recupera tots els seus membres

El ple del Consell Comarcal del Berguedà ha recuperat la totalitat dels 19 membres que l'integren: 7 del grup del PdeCAT, 2 de Demòcrates, 6 d'ERC, 2 del PSC i 2 de la CUP. En el ple d'aquest dimecres han pres posessió del càrrec Jordi Selga de Casserres que és president comarcal al Berguedà del PDeCAT. Selga ocuparà l'escó que va quedar buit amb la renúncia del anterior president David Font. Tot i que el relleu de la presidència ja es va fer al seu dia i va assumir el càrrec Josep Lara, l'alcalde de Guardiola de Berguedà faltava suplir la baixa de Font com a conseller. Jordi Selga s'ocuparà de l'àrea d'Habitatge.

Per la seva banda, Dolors Tous de Berga s'ha estrenat com a consellera comarcal pel grup d'ERC després de la renúncia d'Ermínia Altarriba després que també plegués com a regidora de Berga.