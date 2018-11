La puja de sou del gerent de l'hospital en plenes retallades indigna el personal

L'increment del 4,97% del sou del gerent de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga del 2014 al 2016,enmig de les retallades de més del 5% que van patir els treballadors ha creat malestar entre el personal del centre sanitari de referència de la comarca. Enric Ballabriga va passar d'una retribució bruta anual de 96.400 euros el 2014 a rebre 101.193 euros el 2016, segons la informació publicada pel diari El País i confirmada per Regió7.

Fonts del comitè d'empresa del centre sanitari berguedà han recordat que els treballadors del centre sanitari, uns 300, van començar a patir retallades d'un 5% del seu sou des de l'any 2010. I que encara actualment estan pendents de recuperar uns 200.000 euros corresponent al 5% retallat mig any del 2015 que reclamen per la via judicial.

La presidenta del comitè d'empresa, Aleyois Guerrero, ha exposat a aquest diari que «tenim la sensació de decepció i estafa» en saber que mentre a ells sse'ls aplicaven retallades al salari, el del gerent es va apujar. I ha lamentat que el patronat del centre «no hi hagi «fet res» i ha afegit que el patronat «creiem que és qui té la potestat de fer-hi quelcom»».

El març d'enguany, el ple de la corporació berguedana va aprovar una moció dels treballadors del centre que van palesar que «el deute existent no són extres sinó part del seu salari i que ja fa anys que tant per llei com per normativa o per conveni de sector haurien d'haver recuperat tal com ho han fet la majoria de treballadors i funcionaris de les administracions i sector públic». En aquell moment, els representants del comitè va proposar que es fes efectiu dins del segon trimestre de 2018 «la retribució pendent del 50% d'aquesta paga [l'extra de Nadal del 2012] i el caràcter retroactiu del 5% dels mesos de maig a octubre (ambdós inclosos) de 2015, als treballadors de la Fundació Hospital Sant Bernabé». Aquest octubre se'ls va pagar els diners pendents corresponents a la paga extra de Nadal de l'any 2012. Tanmateix, no va passar el mateix amb els 200.000 euros pendents del 5% retallat durant mig any del 2015. Veient la situació, el comitè d'empresa va presentar una reclamació judicial per aquesta quantitat tal i com van anunciar que farien el mes de maig d'enguany.

Per la seva banda, la gerència de l'hospital ha declinat explicar la seva versió dels fets.