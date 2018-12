Les comarques de muntanya de la Catalunya Central preveuen bones ocupacions pel pont de la Puríssima

Les comarques de muntanya de la Catalunya Central encaren un pont de la Puríssima amb una previsions d'ocupació que qualifiquen de molt bones, semblants a les de l'any passat. És el cas del Berguedà, on les cases rurals preveuen una ocupació del 90%, sobretot per divendres, dissabte i diumenge del pont. El president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Jordi Pellicer, ha explicat a l'ACN que encara confien en les reserves d'última hora per acabar d'omplir. D'altra banda, com ja és habitual en aquestes dates, Osona també es converteix en un destí turístic pel Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet d'Espinelves, que solen atraure cap a 350.000 persones a la comarca i que, conseqüentment, acaben revertint en uns bons nivells d'ocupació.

El client majoritari dels hotels de la Catalunya Central és l'empresari i, per aquest motiu, l'ocupació sol ser baixa en dies festius com els del pont de la Puríssima. Per contra, pel sector turístic rural, aquest pont de desembre és dels més forts de l'any. És el cas del Berguedà, on el president de l'Associació d'Agroturisme, Jordi Pellicer, ha assegurat que les previsions són força bones, i es mouen sobre el 90%. Malgrat el pont s'escaigui enguany del 6 al 9 de desembre, per les reserves que tenen de moment, Pellicer ha explicat que molts clients han optat per reservar la nit de divendres i la del dissabte, del 7 al 9.

Segons ha explicat, el client habitual sol llogar les cases de turisme rural a l'avançada i amb força antelació. Amb tot, però, encara tenen un 10% de les cases lliures, i no renuncien als clients d'última hora per acabar d'omplir les reserves i penjar el cartell de complet. El perfil dels hostes solen ser famílies que venen de Barcelona i les rodalies.

Pellicer també ha explicat que el mal temps que pugui fer en aquestes dates no els espanta massa i ha assegurat que de cancel·lacions per mal temps no n'hi sol haver. "Aquells que tenen previst venir, encara que faci mal temps, no cancel·len. Si fa mal temps sembla que els faci més gràcia i tot", ha afegit.



Montserrat, bona ocupació amb un visitant fidel



A Montserrat, una de les zones turístiques per excel·lència del Bages i de la Catalunya Central, la previsió d'ocupació de mitjana -incloent tots els dies del pont- se situa a l'Hotel Abat Cisneros en un 75%, mentre que a les Cel·les Abat Marcet és del 95%. Es tracta d'unes dades similars a les de les altres anys i que, de fet, es mantenen en el temps perquè el perfil del visitant és d'una persona que repeteix, sobretot famílies de Catalunya. En dies concrets del pont, com per exemple la nit de dissabte 8 de desembre, es ratllarà el ple absolut a les Cel·les, mentre que les previsions d'ocupació a l'hotel són del 90%.



El Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet: dues fires que atrauen molt de públic



Tot i que la Fira de l'Avet d'Espinelves és molt més antiga, des de fa anys la d'Espinelves i el Mercat Medieval de Vic s'han convertit en un tàndem turístic molt rellevant a Osona. Enguany, la Fira de l'Avet d'Espinelves comença el dia 1 de desembre i coincidirà amb el Mercat Medieval de Vic durant el pont de quatre dies, del 6 al 9. Les últimes dades d'assistència del Mercat Medieval de Vic, elaborades l'any passat per una empresa externa eleven els visitants a 350.000 (200.000 únics) i les xifres estimades de visites a la Fira de l'Avet es mouen entre les 60.000 i les 80.000 persones.

Els hostalers tenen clar que aquestes xifres, conseqüentment, acaben revertint en uns bons nivells d'ocupació a les cases i els hotels de la comarca. Des de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i Osona han explicat que pel pont, les habitacions de Vic estaran plenes i es penjarà el cartell de complet durant tots els dies, no només amb clients que són comerciants i paradistes que venen de fora, sinó també per turistes que visiten la ciutat i la comarca.