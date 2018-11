El patronat de l'hospital abordarà la puja de sou del gerent durant les retallades

El patronat municipal de l'hospital de Berga abordarà en la seva reunió ordinària d'avui l'increment del sou del gerent del centre del 4,97% enmig de les retallades que van afectar els 300 treballadors del Sant Bernabé. Enric Ballabriga va passar d'una retribució bruta anual de 96.400 euros el 2014 a rebre 101.193 euros el 2016.

L'increment de sou en un context de retallades ha generat indignació entre el personal del centre sanitari. Tanmateix, aquesta situació que s'ha fet pública ara no és nova i era coneguda internament. Per exemple, Joan Torres, portaveu del grup d'ICV i president del comitè d'empresa de l'hospital en aquella època, ha explicat que «això no ve de nou» i que els membres del patronat ho sabien perquè quan s'aprova el pressupost del centre hi figuren desglossats els sous, entre d'altres, del gerent. Torres ha indicat que a principi d'aquest mandat l'actual govern «es va comprometre a abordar aquest tema», però ha dit que no s'ha fet. Per a Joan Torres, la puja del sou del gerent mentre s'estaven aplicant retallades de sous i també laborals «és poc ètic». Torres, que era president del comitè quan això passava, ha recordat que l'any 2014 hi va haver un expedient de regulació d'ocupació damunt de la taula i que es van eliminar els sous variables per objectius.

També s'hi ha mostrat molt crític el portaveu del grup d'ERC, Ramon Camps. «El fet no ens ha estranyat, però és terrible amb els problemes pressupostaris que té l'hospital». Camps ha dit que «no s'hauria de permetre» el que va passar i que ara «seria un bon moment per prescindir del serveis del gerent». Un gerent que, ha recordat, va fitxar el govern de CiU amb Juli Gendrau.

Per la seva banda, Ramon Minoves, portaveu del PDeCAT, ha afirmat que «no sembla coherent la pujada de sou. Amb tot, però, cal preguntar als membres del patronat de llavors, perque potser hi ha factors que se'ns escapen».

Finalment, Rosalia Monroy, del PSC, ha dit que «no hi ha cap justificació per aquest sou, en una situació de retallades aquesta pujada sembla un menyspreu als treballadors».