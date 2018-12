Els treballadors de l'hospital de Berga denuncien que se senten abandonats

Una vintena de representants del comitè d'empresa de l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga s'han concentrat aquest vespre de dijous davant de l'Ajunatment de Berga per denunciar que se senten abandonats. Ho han fet just abans de l'inici d'una reunió del patronat en la que s'ha de tractar sobre el sou del gerent del centre, entre d'altres temes. Els han lliurat un escrit amb les seves demandes.

"Des del 2010 els treballadors de l'hospital Sant Bernabé hem fet grans esforços i sacrificis perquè l'hospital pogués continuar endavant i seguir oferint els serveis als ciutadans però aquests esforços no es veuen retornats per part dels nostres patrons que no ens aporten prou solucions als nostres problemes, ens sentim abandonats" asseguren en un comunicat que han repartit els diferents patrons abans de l'inici de la reunió i que també han penjat a la porta d'entrada del consistori. A les columnes hi han penjat un pancarta on s'hi podia llegir "treballadors indignats, solucions ja".

La llista de greuges l'encapçala la manca de TAC des del juny d'enguany tal i com ja va informar aquest diari al seu dia. Els representants dels treballadors lamenten aquesta situació i exposen que "la previsió és que fins ben entrat l'any 2019 no en tindrem". Mentre a l'hospital de Berga no tingui un TAC, els berguedans s'han de desplaçar a Manresa per fer-se aquestes proves.

Els representants dels treballadors han tornat a reivindicar més dies de recollida dels residus del centre ja que l'actual periodicitat que tenen amb el porta a porta diuen que és insuficient. També denuncien "deixadesa en els contractes de càtering i neteja" i que no s'ha fet "cap millora en el manteniment de l'hospital".