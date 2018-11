VÍDEO | Una gran esquerda a la carretera de Saldes a Gósol posa en perill els conductors

Una usuària ha publicat un vídeo a Twitter on denuncia l'estat de la carretera que va de Saldes a Gósol, la B-400, al Berguedà. Com es pot apreciar a les imatges, una enorme esquerda afecta la via i un autobús escolar -des d'on s'han gravat les imatges- ha d'envair el carril contrari per evitar-la. Les últimes pluges haurien fet créixer l'esquerda fins a fer la via totalment impracticable i perillosa per als veïns.





Aixo es la carretera de Gósol-Saldes, aixo es un autocar escolar, es pensa fer alguna cosa? O esperarem a que passi algo? Perque clar.. en res nevara, glaçara i ja esperarem a la primavera o l'estiu, i la esquerda seguira creixen ?@Kstlla? ?@transit? pic.twitter.com/CjAUISEfmO — Carme Rueda (@karmeta_25) 27 de novembre de 2018