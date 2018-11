Berga estalvia 70.000 euros en el primer any amb el nou sistema de llums led

L'Ajuntament de Berga ha estalviat prop de 70.000 euros en el primer any de canvi del sistema d'enllumenat públic. Un estalvi que, a més a més, també inclou el pagament de les primeres quotes del crèdit -a interès zero- amb el que s'ha finançat la substitució de més de 3.300 punts de llum convencionals per leds. El regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, i el Planificació Pressupostària, Francesc Ribera, han presentat aquest divendres els primers resultats d'una operació que consideren "exitosa" pels resultats que ha donat només en un any, i que asseguren que han de millorar a partir del 2028, després que s'hagi amortitzat la totalitat del crèdit atorgat per l'Institut de Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE), quan l'estalvi de la factura de la llum municipal es calcula que rondi els 200.000 euros.

Segons les xifres presentades per Camps, s'ha aconseguit passar de 350.000 euros a 280.000 pel que fa a la despesa energètica. Una reducció que inclou els primers pagaments del crèdit de l'IDAE després de l'any de carència que va finalitzar-se el passat mes de juny. "Durant un any hem pogut comprovar l'estalvi generat sense haver de fer front al crèdit", ha detallat Ribera. A partir del juny, s'ha començat a fer front a les primeres quotes del préstec, tot i que encara amb aquest pagament, s'ha aconseguit un estalvi de la factura de la llum municipal. Aquest primer estudi ha permès als tècnics calcular quin serà l'estalvi aproximat a partir del 2028, quan ja no s'hagi de pagar el crèdit, que segons Ribera, "rondarà els 200.000 euros anuals". A hores d'ara, ha avançat, la factura de la llum que mensualment oscil·lava entre els 26.000 i 32.000 euros (depenent del més) s'ha rebaixat fins a una forquilla d'entre 9.000 i 12.000 euros. "És a dir, un estalvi que ja notem", ha afirmat, "tot i que la previsió és que la factura anual passi de ser d'uns 350.000 euros als 140.000 aproximadament". Pel que fa a l'estalvi energètic, es calcula que s'arribi al 70%.

El projecte de renovació de l'enllumenat va aprovar-se el 2017 després que el consistori aconseguís el crèdit de l'IDAE. "Un procés molt dificultós però que consideràvem una oportunitat per les condicions excepcionals que oferien: un any de carència i a interès zero", ha recordat Camps. "Un crèdit que no ens suposava una complicació financera perquè sabíem que el podríem pagar a partir de l'estalvi que generaríem amb el canvi d'enllumenat"; ha afegit Ribera. L'Ajuntament de Berga donar llum verd a l'actuació per un import de prop 1,7 milions d'euros al quals s'hi van sumar 750.000 euros en concepte de millores. Les obres es van dur a terme durant els mesos d'estiu.

La voluntat d'estalvi en la factura municipal de la llum a Berga va iniciar-se el 2015, amb la renovació dels punts de llum del polígon industrial de la Valldan i la instal·lació de leds. Una actuació que ja va suposar una reducció de la despesa en aquest concepte per a les arques municipals.