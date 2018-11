Gósol i Saldes reclamen que s'arrangi amb urgència un greu esfondrament a la B-400

Els ajuntaments de Saldes i Gósol i el Consell Comarcal del Berguedà han reclamat al departament de Territori i Sostenibilitat que faci una actuació d'urgència per arranjar el gran esfondrament d'un tram de 70 metres de la car-retera B-400 al punt quilomètric 17,5 a Saldes.

El terreny de la carretera ha cedit 40 centímetres en un procés que els veïns han anat veient els darrers 15 dies. Ara hi ha una esquerda important a la part més alta de l'esfondrament que afecta tota la calçada. I el trànsit ha buscat un espai a la vora per mantenir la circulació, però la situació és molt precària i ara s'ha senyalitzat. Fonts del departament de Ter-ritori i Sostenibilitat han informat que «ho repararem en breu com a obra d'emergència».

Fa un mes, els ajuntaments de Gósol i Saldes van enviar una carta al Govern català. Li demanaven que actués davant del perill que aquesta zona cedís, com ha acabat passant. Ahir no havien rebut resposta formal. Moisès Masanas, alcalde de Saldes, ha explicat a Regió7 que ja llavors el terreny havia cedit. De fet, es tracta d'un sòl inestable que fa anys que va baixant de mica a mica. Fins ara, el que s'hi ha fet ha estat anar enquitranat el tram afectat a sobre quan el terreny anava cedint. Tanmateix, en un any de pluges abundants com l'actual el problema s'ha fet molt més gran. I el fet que el terreny s'hagi esquerdat de manera longitudinal ha encès totes les alarmes de polítics i veïns de la zona.

Els alcaldes de Saldes i Gósol, els municipis més afectats per aquest esfondrament, reclamen que «ho arreglin». Masanas ha declarat que ara «no es tracta d'actuar anant allà i posant-hi 10 camions de quitrà, no». Diu que cal fer-hi dues accions. D'una banda, desviar el trànsit de vehicles perquè no passin per la zona ensorrada (aquesta setmana s'ha habilitat aquest desviament molt provisional i s'ha indicat perquè els vehicles reduïssin la velocitat i així guanyar en seguretat) i, de l'altra, que el Govern català faci un estudi que defineixi una intervenció definitiva d'arranjament. El batlle de Saldes ha matisat que «sabem que és una zona complicada perquè marxa el terreny, fa anys que és inestable», però ha dit que cal actuar-hi.

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Josep Lara, ha reclamat que s'hi faci «una actuació d'urgència». Lara ha dit que parlarà amb responsables del departament de Territori i Sostenibilitat per exposar-los la problemàtica i reclamar solucions.

Per la seva banda, Lluís Campmajó, alcalde Gósol, ha explicat que «aquell punt és molt perillós». Segons el batlle gosolà, el Govern català té previst asfaltar la desviació de la carretera feta aquesta setmana i, posteriorment treballar per arreglar la zona esfondrada.

Més esfondraments

La inestabilitat del terreny no només afecta el tram esmentat de la carretera B-400. Hi ha dos esfondraments més: un al punt quilomètric 9 i un altre al punt quilomètric 22. En aquest sentit, l'alcalde de Saldes ha dit que si bé el manteniment que es fa de la B-400 a escala comarcal «és correctíssim», caldria invertir per millorar el ferm, els talussos i la senyalització de la via.

La Intensitat Mitjana Diària de Vehicles (IMD) de la carretera B-400 és de de 727 vehicles des del punt 0 fins al 10 i una mica més baixa, de 457 vehicles, fins al punt 24, segons el departament de Ter-ritori i Sostenibilitat.