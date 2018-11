Mor Benet Boixader, en Simonet, el primer cronista audiovisual de Berga

Berga ha perdut aquest divendres en Benet Boixader, conegut popularment com a Simonet, un dels primers cronistes audiovisuals de la ciutat, comarca i possiblement del país que passarà a la història pel seu extens arxiu de vídeos gravats per ell del dia a dia de Berga i el Berguedà, les seves tradicions i la seva gent. En Simonet ha mort a l'edat de 91 anys i el seu funeral serà aquest dissabte, 1 de desembre, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia de Berga.

Manel Medina, director de Televisió del Berguedà, on Benet Boixader hi col·laborava estretament, ha lamentat la pèrdua del que considera "pioner en fer gravacions amb el format de 8 mm i posteriorment de Super8 i pràcticament des de sempre en color". En aquest sentit, Medina ha destacat que a mitjan segle XX "hi havia moltes persones que feien fotografies, però pràcticament ningú filmava". Els primers arxius documentats d'en Simonet daten del 1957, tot i que anteriorment ja havia fet gravacions casolanes i d'àmbit familiar. El director de la televisió comarcal ha volgut posar en valor que en Benet Boixader era un "apassionat del cinema" i això es notava en els seus treballs. "No es tracta de gravacions d'estar per casa, sinó que realitzava produccions de molta qualitat envoltant-se amb persones com Josep Deseuras , Josep Maria De Martín o Josep Armengou als qui demanava la seva col·laboració". Així, les gravacions d'en Simonet inclouen, moltes d'elles, imatges gravades d'alta qualitat, amb locucions, música, crèdits i elements que no són habituals en aquella època. "I sempre en color", afegeix Medina. "Ens havia explicat que comprava el material a l'estranger perquè aquí no el venien, i que havia d'enviar els rodets a revelar a Suïssa, per després poder fer-ne els muntatges", comenta.

Pel que fa al tipus de filmacions, n'hi ha de totes les temàtiques, tot i que principalment, Boixader era encarregat de deixar constància de tot el que passava a la ciutat. Va ser un dels primers en enregistrar la Patum, amb documents històrics al seu arxiu com el salt de maces de dones o bé la celebració de la Patum Infantil al carrer de Pinsania. També havia enregistrat tot tipus de celebracions i tradicions locals, obres que es feien a la ciutat, així com reportatges sobre com es vivia a Berga a mitjan segle XX. Per altra banda, Medina ha explicat que era col·leccionista de documents audiovisuals i al seu arxiu hi ha imatges històriques com les de la coronació de Queralt, o d'altres de destacades.