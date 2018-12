El patronat de l'hospital avala que el sou del gerent va variar com el de la plantilla

El Patronat Municipal de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga va acceptar, anit, les explicacions del gerent del centre , Enric Ballabriga, que el seu sou no s'havia incrementat per un augment de salari del 2014 al 2016 sinó perquè va recuperar el que li pertocava i que prèviament se li havia retallat com a la resta de treballadors del centre. Així ho va explicar Oriol Camps, alcalde en funcions de la ciutat i president de l'ens, en una compareixença davant dels periodistes de mitjans locals un cop acaba la reunió del patronat passats 2/4 d'11 de la nit.

La reunió del patronat d'ahir s'havia convocat al seu dia per parlar del compte general del 2017 del centre. Tanmateix, la controvèrsia generada per les informacions sobre l'augment de sou del gerent en l'època que es van aplicar retallades als treballadors va fer que aquesta qüestió s'abordés a la reunió. Fins ahir, el gerent no havia volgut explicar si s'havia apujat el sou ni tampoc ho havia desmentit tot i que se li havia demanat. Ahir, va canviar d'estratègia. Al llarg del dia, la direcció de l'àrea de Recursos Humans del Sant Bernabé va emetre un comunicat intern –al qual ha tingut accés aquest diari–, en què s'assegura que les retribucions del gerent des del 2011 fins a l'actualitat «han seguit la mateixa evolució que les de la resta de professionals de l'hospital». En concret, la direcció de Recursos Humans afirma que «podem constatar que a l'any 2012 va deixar de cobrar la paga de desembre segons l'RDL 20/2012, com tothom».

Pel que fa als períodes 2013 i 2014, «se li va descomptar la meitat de la paga de desembre, segons l'acord d'empresa del 15 d'octubre del 2013, com tothom». Quant a «la diferència del 2016 respecte del 2014, es deu a dos conceptes» especifica en la nota esmentada. D'una banda, per «recuperar la meitat de la paga de l'any 2014 (com tota la plantilla)». De l'altra, per la «recuperació de l'1% per l'any 2016 mantenint la reducció per a tots els conceptes retribuïts del 5%, segons aplicació de l'RDL 8/2010, que a partir del 2016 passa a ser el 4% tenint present la Llei General de Pressupostos de l'Estat».

El gerent del centre, Enric Ballabriga, va exposar els seus arguments a la reunió del patronat anit. Els patrons van donar per bones les seves explicacions, segons va assegurar Oriol Camps un cop es va acabar la reunió del patronat. L'alcalde de Berga en funcions va dir que «es demanarà un informe tècnic més concret a l'àrea de Recursos Humans de l'hospital però les xifres es donen per bones». Camps va afegir que més enllà de les explicacions del gerent «hi ha xifres que ho demostren» als pressupostos del centre que cada any aprova el patronat de l'hospital.