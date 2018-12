Els treballadors protesten per la paralització des de l'any 2010

Una vintena de representants del comitè d'empresa de l'Hospital Sant Bernabé de Berga es van concentrar davant l'ajuntament abans de la reunió del Patronat de l'Hospital per denunciar que se senten abandonats.

«Des del 2010 els treballadors de l'Hospital Sant Bernabé hem fet grans esforços i sacrificis perquè l'hospital pogués continuar endavant i seguir oferint els serveis als ciutadans però aquests esforços no es veuen retornats per part dels nostres patrons que no ens aporten solucions als problemes, i ens sentim abandonats» van dir n en un comunicat que van repartir als diferents patrons abans de l'inici de la reunió on es va tractar l'afer del sou del gerent.