L'hermetisme allarga la crisi pel sou del gerent de l'hospital de Berga quatre dies

Des que el diari El País es va fer ressò d'una suposada pujada del sou del gerent de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga en plena època de crisi, fins que es va explicar que aquest augment de les retribucions corresponia a la recuperació d'una part del sou que havia estat retallat, han passat quatre dies. Quatre dies en què s'ha mantingut un debat i una crisi oberta sense que el gerent ni els responsables del patronat que gestiona l'equipament hagin explicat les xifres. Dijous a la nit (vegeu el diari d'ahir) es van fer les primeres declaracions públiques després d'una reunió ordinària de l'ens gestor, en la qual també es va tractar el tema que ha generat polèmica en els darrers dies.

El País publicava dilluns un suposat increment del 4,97% del sou del gerent de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga del 2014 al 2016, Enric Ballabriga, enmig de les retallades de més del 5% que van tenir els treballadors. Aquesta notícia va generar malestar entre el personal del centre sanitari de referència de la comarca ja que, segons aquestes xifres, el gerent havia passat d'una retribució bruta anual de 96.400 euros el 2014 a rebre 101.193 euros el 2016, segons la informació publicada pel diari El País. Tal com publicava Regió7 dimarts, el comitè d'empresa del centre va mostrar la seva sorpresa i va lamentar que el patronat que gestiona el centre no hi hagués fet res. El gerent no va voler respondre a les peticions d'informació d'aquest diari i va declinar fer declaracions.

La polèmica va tenir continuïtat l'endemà, tenint en compte que els responsables del patronat municipal de l'hospital tampoc van fer cap declaració, a l'espera de poder parlar directament amb el gerent, implicat en les informacions publicades. Els patrons de l'hospital, així com els responsables del centre, tenien a l'abast la informació referent al sou de la gerència, ja que es tracta d'unes dades que s'inclouen als pressupostos que s'aproven cada any, tal com va recordar el regidor Joan Torres. No va ser fins dijous que, a través d'un comunicat intern per als treballadors de l'hospital, es va detallar que les retribucions del gerent des del 2011 fins a l'actualitat «han seguit la mateixa evolució que les de la resta de professionals de l'hospital» i que «la diferència del 2016 respecte del 2014 es deu a dos conceptes: per recuperar la meitat de la paga de l'any 2014 i per la recuperació de l'1% per a l'any 2016 mantenint la reducció per a tots els conceptes retribuïts del 5%, que a partir del 2016 passa a ser el 4% tenint present la Llei General de Pressupostos de l'Estat».

Dijous a la nit, el gerent va donar les corresponents explicacions als membres del patronat, que van acceptar com a vàlides les xifres que els va facilitar per demostrar-ho, a l'espera d'un informe tècnic més concret de recursos humans.