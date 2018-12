No hi ha calendari per a l'adquisició del nou TAC per al centre hospitalari

«Tant el lloguer com la compra d'un aparell de TAC és un procés molt complex», assegurava l'alcalde accidental Oriol Camps, després de la reunió ordinària del Patronat de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de dijous passat.

Tot i que es preveia que el procés d'adquisició d'un nou aparell de TAC per al centre hospitalari s'accelerés, després que des del juny els usuaris han de desplaçar-se a Manresa per fer aquestes proves, a hores d'ara no hi ha un calendari clar perquè Berga torni a disposar-ne.

Segons Camps, «s'està treballant en totes les línies possibles», tot i que ha destacat les dificultats «jurídiques» que hi ha al darrere i no ha pogut confirmar quan es desencallarà ni si l'aparell serà de lloguer o de compra.