Josep Ramon López: «Sempre he intentat estar al costat del poble»

«Estic molt content de rebre aquest premi, però no considero que hagi fet grans coses. Simplement sempre he intentat estar al costat del poble, dels veïns que necessitaven suport, sobretot en un moment tan dur que molts van viure quan s'estava plantejant el trasllat del poble de Sant Salvador de la Vedella al nou nucli de Sant Jordi». Josep Ramon López Asencio, conegut popularment per tothom com a Pepito, va rebre ahir al migdia el Premi Santa Bàrbara 2018, que lliura l'Ajuntament de Cercs per reconèixer la tasca de persones i entitats implicades amb el municipi.

«Possiblement ara tenim el municipi de Cercs tal com el coneixem (amb el nucli de Sant Jordi) gràcies a la tasca i a la feina de persones com el Pepito», va afirmar l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, durant la seva intervenció. El batlle va recordar la trajectòria de l'homenatjat, que a banda de ser capellà i docent a Sant Salvador de la Vedella, va tenir un paper important dins del Patronat de l'Habitatge, un organisme que va impulsar l'Ajuntament de Cercs per fer el trasllat del poble de Sant Salvador de la Vedella al nou de Sant Jordi fa més de quatre dècades, quan es va construir el pantà de la Baells. De fet, tal com va fer-se públic ahir, el guardonat està preparant un llibre que recull molts dels detalls de com es va viure aquest procés. Una iniciativa que va sorgir després que el Pepito fos també una de les persones més actives en la comissió per celebrar els 40 anys del trasllat i la construcció del nou poble de Sant Jordi. Calderer va destacar que, a diferència d'altres acords i mocions que s'aproven en el ple municipal, «la proposta del lliurament del Premi Santa Barbarà ha estat conjunta i per unanimitat de tots els grups polítics».

Visiblement emocionat, López va estar acompanyat de la seva dona, la Mercè, que va conèixer a Sant Salvador, amb qui va casar-se després de deixar la tasca de mossèn; així com també de les seves filles, gendres i les netes. A l'acte, celebrat a l'Hogar del Minero del Museu de les Mines de Cercs, a Sant Corneli, també van assistir-hi amics, coneguts i fins i tot antics alumnes de López, a banda dels representants municipals. El lliurament del premi va acabar amb el concert de l'orquestra de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig i una traca en honor a Santa Bàrbara, patrona dels miners.