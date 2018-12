L'oposició veïnal atura in extremis el projecte de la depuradora de Vilada

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha renunciat a executar el projecte de construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals al barri de la Ribera. Es tracta d'una actuació aprovada el 2010 i que havia quedat al calaix fins l'any passat per manca de diners per tirar-la endavant, i que s'havia reactivat tot i l'oposició dels veïns.

Aquesta renúncia al projecte l'han donat els responsables de l'ACA als representants municipals de Vilada aquesta setmana, tal com va explicar ahir a Regió7 el regidor Quim Espelt. L'oposició dels veïns i el posicionament en contra del consistori per la proximitat de la depuradora a algunes finques i per l'impacte ambiental que suposaria el projecte previst inicialment, són els motius que, segons Espelt, han fet replantejar el tema als responsables de l'ACA. El projecte s'ha aturat in extremis, ja que les expropiacions dels ter-renys estaven pràcticament finalitzades i estava previst que les obres s'iniciessin a final d'any i que estiguessin enllestides a l'estiu.

La redacció del projecte de la depuradora data del 2006 i se'n va suspendre la tramitació el juliol del 2008 perquè, malgrat que l'ACA va desestimar les al·legacions presentades pel consistori i veïns ja en aquell moment, va accedir a estudiar tres propostes d'ubicació. Finalment, però, es va mantenir prevista la mateixa ubicació i l'aprovació definitiva del projecte constructiu es va fer el març del 2010. Un cop l'obra ja estava adjudicada, va quedar paralitzada per la manca de finançament de l'ACA, igual que altres depuradores del territori. L'Agència Catalana de l'Aigua va reactivar el projecte l'any passat, un fet que va tornar a alarmar els veïns del municipi i el consistori, que van tornar-se a mostrar en contra del projecte, ja que es considera que la ubicació escollida «no té en compte els interessos del municipi ni dels seus veïns», recordava ahir Espelt, que es mostrava satisfet que «l'acció col·lectiva del poble», amb diverses accions com la recollida de signatures i reunions per parlar del projecte, així com el posicionament en contra del consistori, que va aprovar una moció el mes de maig passat demanant a l'ACA que suspengués l'execució del projecte de la depuradora, «han tingut un bon resultat». Espelt considera que també hi ha ajudat el fet que alguns dels veïns afectats hagin portat la problemàtica a instàncies judicials «i pels quals s'han dictaminat mesures cautelars».

El regidor assegura que «l'oposició al projecte del barri de la Ribera no és perquè sí», sinó que respon a l'objectiu d'impedir «una afectació negativa» per a Vilada. Per una banda, perquè la construcció es preveia a prop d'algunes finques, «fet que provocaria sorolls i pudors». Per l'altra, perquè el projecte també comportaria un impacte ambiental negatiu, amb la construcció d'una línia elèctrica per dotar de llum l'estació que suposaria erigir cinc torres metàl·liques de 18 metres i tres torres de formigó d'11 metres.

«Era un projecte que es va fer pel dret, sense tenir en compte el poble», creu Espelt, i és per això que troba encertada la decisió de l'ACA. Ara espera que properament s'iniciï la redacció d'un nou projecte per a la construcció de l'estació depuradora a partir d'un estudi d'ubicacions tenint en compte els veïns, «amb un procés de participació veïnal, real i efectiu en el projecte». Una de les propostes del consistori és construir la depuradora a l'antiga fàbrica tèxtil Alditex, «que no suposaria cap impacte negatiu per al medi ambient i el camí per arribar-hi ja està asfaltat», recorda Espelt. A hores d'ara, però, no hi ha cap projecte al damunt de la taula.