Xevi Poll: «Per cuinar el blat de moro cal tenir imaginació i tècnica»

Un dònut d'espinacs farcit de brandada de bacallà, bacallà esqueixat, sèsam negre i crumble de blat de moro escairat amb sopeta de poma àcida; nyoquis de blat de moro escairat amb consomé de pollastre i vinagre de Xerès; dau d'alfàbrega, costella de vedella, piparres, blat cruixent, coco i cacauet; gyoza de pollastre amb crema de blat de moro escairat, llima i filaments de xili; i de postres, un mochi de blat de moro escairat, xocolata i te verd. Són les cinc propostes que el xef Xevi Poll ha preparat per al sopar que tindrà lloc el proper dimecres 5 de desembre a l'església Vella de Gironella, com a preludi de la Fira de la Puríssima. Tots els plats tenen com a comú denominador el blat de moro escairat, el tradicional producte protagonista de la mostra de Nadal gironellenca des de fa prop de tres dècades.

Després de quatre edicions organitzant De la fira al plat, un àpat temàtic amb diversos cuiners de la comarca, l'Ajuntament de Gironella ha apostat enguany pel xef Xevi Poll, del Taller Càtering (fins fa poc a Casserres i ara amb obrador a Gironella), per a l'elaboració d'un menú a base de blat de moro escairat. «He transformat algunes de les meves receptes i d'altres són noves per oferir un sopar que fusiona la cuina catalana amb la mexicana i la japonesa, que és el que defineix el meu estil», ha explicat el cuiner. És de Sant Just Desvern però fa tretze anys que està instal·lat al Berguedà, on des de fa gairebé una dècada té en marxa el Taller Càtering, «que és com el meu tercer fill», confessa, a banda d'altres projectes que ha impulsat al Berguedà i al Bages.

Poll es mostra il·lusionat de ser l'encarregat, enguany, de confeccionar el menú del sopar de la Puríssima després que l'any passat fos el cuiner que va tastar l'olla de l'escudella de blat de moro escairat que es reparteix entre veïns i visitants cada 8 de desembre. «És un repte per a mi i només hi ha una opció: que surti bé», ha afirmat. Tot i que reconeix que el blat de moro escairat és un producte «complex» a l'hora de treballar a la cuina, creu que «per a un cuiner amb tècnica i amb anys d'experiència, no és difícil oferir un menú atractiu fent servir el blat de moro de maneres diferents. Has de ser com un nen i fer anar la imaginació». En aquest sentit, Poll destaca que «el blat de moro escairat té molt joc més enllà de l'escudella», tot i que considera que «s'hauria de potenciar perquè tingués més presència a les cuines dels particulars explicant receptes que siguin fàcils de fer, ràpides i que no embrutin gaire la cuina».

El xef considera que el seu menú presenta «contrastos» amb ingredients i tocs «poc habituals» que recorden altres cultures. «Pot agradar més o menys, però aquest és el meu segell a la cuina i amb aquest sopar tindré l'oportunitat de donar-lo a conèixer a qui encara no em conegui», explica.