Sant Julià de Cerdanyola promou la Fia-faia amb la tercera fira d'artesania

Sant Julià de Cerdanyola celebrarà dissabte, 8 de desembre, la tercera edició de la Fira-faia, una mostra d'artesania que va néixer el 2016 per celebrar el primer aniversari de la proclamació de la Fia-faia com a Patrimoni de la Humanitat.

Les activitats tindran lloc durant tota la tarda, amb una quinzena de parades d'agroalimentació i artesania que ocuparan la plaça de l'Església. A banda, s'han preparat activitats com el taller de construcció de faies, la recuperació del ball de les 3 parts a càrrec de la Berguedana de Folk Total, i el tast de formatge i codonyat, que elaboraran els avis del poble juntament amb els alumnes de l'escola l'Albiol. La festa s'acabarà al voltant d'una foguera amb danses i la cançó de la Fia-faia, com a preludi a la celebració que tindrà lloc la nit de Nadal, com cada any.

Una de les activitats més destacades serà la presentació del llibre il·lustrat sobre la Fia-faia d'Editorial Mediterrània que pretén acostar aquesta tradició ancestral als més joves. L'autor dels textos ha estat l'historiador Xavier Pedrals i les il·lustracions han anat a càrrec del dibuixant Kap. La presentació es farà a Sant Julià de Cerdanyola a 2/4 de 6 de la tarda, i el mateix dia es presentarà a Bagà a partir de 2/4 de 8.