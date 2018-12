Berga podrà fer consultes per saber l'opinió dels veïns en afers municipals

L'Ajuntament de Berga podrà organitzar consultes populars d'àmbit local per demanar l'opinió dels veïns sobre temes de competència municipal mitjançant una votació. Aquesta és una de les accions que permetrà el nou reglament de Participació Ciutadana que entrarà en vigor el dia 11 de desembre i que es presentarà aquell mateix dia a les 7 de la tarda en un acte a la Sala Casino amb una xerrada que porta per lema «Participar per canviar-ho tot», a càrrec del periodista berguedà Carles Solà.

Per donar a conèixer el contingut d'aquest reglament d'una forma pràctica i fàcil, el govern de Berga ha editat un calendari de taula que recull 13 eines de participació tal com, van explicar ahir, la regidora Roser Valverde i la tècnica de Participació, Marta Planas. S'han editat 1.500 calendaris que es lliuraran a l'acte de presentació i que estaran a disposició dels veïns de forma gratuïta i també es donaran a les entitats. Aquest calendari té el lema «Agafa la vara» i «fa referència als ciutadans i entitats perquè agafin la vara» una invitació perquè «la gent faci aportacions, propostes per liderar el canvi», va explicar Planas. Al calendari hi surten il·lustracions de diferents indrets de Berga obra de la dissenyadora berguedana Mar Guixé.

Al calendari hi apareixen les eines més destacades del reglament com les consultes populars, els consells municipals sectorials, la bústia ciutadana, les audiències públiques, el fitxer de participació on es poden inscriure les persones més grans de 16 anys empadronades a Berga que vulguin rebre informació de les actuacions que se sotmeten a participació, el dret d'accés a la informació pública, les iniciatives populars que permeten fer propostes a l'Ajuntament per a «l'elaboració d'una norma o reglament de competència», les taules de persones usuàries dels serveis municipals, el pressupost participatiu o la participació als plens ordinaris de la corporació que permet que els veïns facin les seves aportacions o interpel·lin els regidors. Al final del calendari es recullen aquestes 13 eines de forma resumida en castellà, anglès i àrab per arribar al màxim de veïns de Berga.

La regidora Roser Valverde ha explicat que «un dels eixos ideològics de la CUP» que recollia el seu programa electoral era potenciar la participació popular, «una eina de transformació» i per «apoderar-nos com a societat i poble». Per això e va crear una regidora de Participació i posteriorment s'ha redactat aquest reglament. Fins ara hi havia el Reglament Orgànic Municipal (Rom), que havia quedat desfasat.