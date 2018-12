Clam veïnal perquè l'Ajuntament de Berga arregli un pont degradat a la serra de Noet

L'accident que va tenir un conductor diumenge passat a la matinada, quan va caure del pont de Fàbrega i es va precipitar a la riera, ha encès tots els llum d'alarma del veïnat de la serra de Noet de Berga. Representants veïnals han explicat que almenys fa dos anys que reclamen a l'Ajuntament de la ciutat que actuï per protegir aquest pont amb tanques adequades per evitar que hi hagi accidents com el que es va passar aquest cap de setmana. Ara, els veïns han demanat al consistori que es protegeixi el pont de forma urgent, com han anat reclamant, i també que el revisin perquè una de les petites baranes d'obra s'ha desplaçat i ha deixat un espai de la calçada sense suport. A més pensen que pot tenir danys estructurals i que cal verificar-ho.

Malgrat les seves reiterades peticions, denuncien que el govern de Berga no ha actuat. Per això han volgut fer pública la seva reclamació a través de Regió7 amb l'objectiu que això serveixi per donar ressò a una problemàtica que pensen que pot ser potencialment perillosa per als conductors que utilitzin aquest pont d'un camí veïnal de propietat municipal molt malmès, que reclama a crits una millora després d'estar dècades sense manteniment.

El camí de la serra de Noet es va encimentar fa uns quaranta anys, aproximadament . «L'Ajuntament hi va posar el material i els veïns la mà d'obra» han explicat a aquest diari Maria Àngels Guitart i Lluís Sellart. «Des de llavors no hi han tocat res!», exclama Barniol. «Desbrossar els camins ho fem nosaltres, si hi ha neu ens la traiem, si hi ha una esllavissada ens ho fem nosaltres, els marges

els arreglem nosaltres. l'Ajuntament no hi fa res, absolutament res. En canvi l'IBI el paguem cada any, ens l'han apujat moltíssim a canvi de res», es queixen Barniol i Sellart. Els veïns estan indignats perquè «nosaltres hem anat denunciant el perill que hi havia aquí amb el pont, l'Ajuntament no hi ha fet res i al final hi hagut un accident», detallen. Diumenge a la matinada un turisme, per causes que es desconeixen, va precipitar-se pel pont. El conductor es va fer ferides menys greus. Els representants veïnals expliquen que hi havia una sola tanca metàl·lica que no garantia la protecció dels conductors pel seu mal estat. «Ja havíem denunciant que estava desenganxada, que s'havia d'arreglar», ha indicat Lluís Sellart. El pont en qüestió tampoc està senyalitzat. Els representants veïnals reclamen una actuació «urgent» més immediata al pont i després també al ferm del camí veïnal, una calçada estreta formigonada que presenta trams esquarterats en diferents punts i amb zones amb talussos inestables que poden cedir. Al veïnat de la serra de Noet hi ha una trentena de cases disseminades, algunes de pagès, i és un indret freqüentat per persones que hi fan esports, a més dels usuaris de la Protectora d'Animals a cal Galta.

Per la seva banda, l'alcalde accidental de Berga, Oriol Camps, ha explicat que s'ha abalisat el cantó del pont per on va saltar el cotxe i que faran una actuació d'emergència per col·locar 2 baranes de protecció. També es farà «una segona inspecció més acurada» del pont per descartar que tingui problemes estructurals, ha dit Camps. Ha explicat que el setembre van presentar al Consell una memòria valorada per demanar ajudes per posar tanques al pont i arranjar el paviment en diferenst punts. I que estan pendents de la resposta de l'ens.