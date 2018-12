Del desdoblament al tercer carril, nou anys d'estudis i promeses

Des que el 2007 l'aleshores president de la Generalitat, José Montilla, va inaugurar el viaducte de Cal Prat a Puig-reig que completava l'ampliació de l'autovia al Berguedà, fins a Berga, a l'eix del Llobregat s'hi han fet inversions de seguretat però no s'ha acabat l'autovia. També s'han presentat estudis i fet declaracions d'intencions. El dilluns 9 de març del 2009, Joaquim Nadal, llavors al capdavant del departament de Política Territorial i Obres Públiques (actualment Territori i Sostenibilitat), va presentar, a l'ajuntament Bagà, un estudi informatiu i d'impacte ambiental per convertir la C-16 fins a Bagà en una autovia amb dos carrils de circulació per cada sentit. Una proposta sense data d'execució, sense projecte, sense cap previsió de com es pagaria. Dos dies després, Berga acollia una cimera francocatalana amb els representants de la Catalunya Central i de la resta del país, així com de l'Arieja, que van reclamar als respectius estats, espanyol i francès, que fessin realitat l'eix Barcelona-Tolosa desdoblant en tot el seu traçat l'eix transeuropeu E-9, a Catalunya.



En aquella jornada es va consensuar un manifest en què s'afirmava que «aquesta via ràpida i segura entre Barcelona i Tolosa contribuirà no només al desenvolupament territorial, sinó al renaixement d'un veritable espai pirinenc». El 2013 el Govren descarta públicament tirar endavant el desdoblament perquè era massa car i no hi havia prou trànsit per justificar-ho. El divendres 29 de novembre del 2013, Santi Vila va presentar a alcaldes del Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell a Berga una proposta de tercer carril reversible. Va dir que el projecte estaria fet la primavera del 2015 i que l'actuació s'estrenaria el 2017. No va ser així. Ell mateix i en plena campanya electoral va explicar a Guardiola l'11 de desembre del 2015 que s'allargaria 6,5 quilòmetres l'autovia a partir de Berga. No va explicar com es pagaria i va dir que l'obra es faria a partir del 2017.