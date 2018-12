L'ampliació de la C-16 i el tercer carril reversible surt a exposició pública

Després que tots els anuncis i previsions de terminis sobre les obres d'ampliació de l'autovia C-16 entre Berga i Bagà fets fins ara no s'hagin complert, ahir, el departament de Territori i Sostenibilitat (Tes) de la Generalitat va informar que ha iniciat el procés d'informació pública d'aquest projecte. L'obra, ja anunciada el 2015, consisteix a ampliar 6 quilòmetres l'autovia des d'on ara s'acaba, a l'entrada sud de Berga, fins a Cercs, i d'allà fins a Bagà fer un tercer carril reversible que serà en direcció nord o sud en funció dels volums de trànsit que es registrin a la via . Per fer-ho possible, s'estima que caldrà una inversió ara xifrada en 178 milions d'euros. Ahir, el Govern no va concretar si, un cop iniciat el procés d'informació pública, el calendari ja continuarà rodat i de forma ininterrompuda amb l'aprovació definitiva un cop s'hagin resolt les al·legacions, i si després d'això ja es procedirà a fer la licitació dels treballs i posterior adjudicació i inici dels treballs, i en quines dates i com ho pagarà.



Aquesta obra ha de permetre absorbir les puntes de trànsit d'uns 20.000 vehicles els caps de setmana de la temporada d'esquí que registra la C-16 entre Berga i Bagà, en l'inici del cap de setmana en direcció nord cap al Pirineu i els diumenge en sentit sud de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. El mateix tram registra una circulació d'uns 14.000 vehicles diaris la resta de l'any, segons el Tes.



Tot i que el 2013, quan l'aleshores conseller Santi Vila va plantejar als dirigents berguedans que el Govern faria el tercer carril reversible, no es plantejava allargar l'autovia més enllà del túnel de Berga, les reivindicacions del territori, especialment de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (Aceb), van aconseguir que posteriorment a l'anunci l'executiu optés per fer arribar els quatre carrils (dos per cada sentit) fins a Cercs. Des de llavors, els tècnics del departament de Territori i Sosteniblitat han anat reunint-se amb els representants dels municipis afectats per anar donant forma al projecte que ara se sotmet a exposició pública.



El projecte presentat pel departament de Territori i Sostenibilitat es divideix en quatre trams. Entre el sud de Berga i el pantà de la Baells (Cercs), un tram de 6 quilòmetres que «travessa una zona d'orografia difícil, però no es troba encaixat en la vall» i, per tant, segons el projecte, «el desdoblament és viable tècnicament i mediambientalment». En aquest cas, l'existència de dos túnels d'uns 450 metres de longitud cadascun, afegeix, «fa aconsellable l'opció de duplicar la carretera, a partir de la plataforma existent, per assolir quatre carrils de circulació, amb una mitjana fixa de separació». Pel que fa al tram següent d'uns 7,5 quilòmetres des de Cercs i fins a l'enllaç de Malanyeu, el Govern proposa «construir un carril addicional a la carretera per implantar una secció d'un tercer carril» que «seria reversible, de manera que funcionarà en un sentit o en un altre segons les necessitats. Per separar els dos sentits de la circulació, «s'ha optat per la implantació d'una barrera mòbil». A continuació hi ha un tram intermedi d'1,5 quilòmetres de llargada en el qual « es desdoblaria la carretera per generar una zona d'avançaments en tots dos sentits de la circulació». Finalment, al tram restant de 6 quilòmetres fins a Bagà, es previst que s'implantaria el tercer carril amb barrera mòbil.

Un sistema pioner



«El mecanisme de la barrera mòbil és pioner a l'Estat espanyol», segons fonts del departament de Territori i Sostenibilitat. «Es tracta d'una bar-rera que separa els carrils de circulació en funció de les necessitats del trànsit mitjançant una màquina de transferència. La màquina agafa la barrera i la trasllada mentre va circulant a uns 15-20 quilòmetres per hora». Les mateixes fonts han indicat que «aquesta maniobra s'efectua en el sentit on es tanca el carril i, en condicions normals, en horaris de poc trànsit.



D'altra banda, l'actuació preveu «un disseny dels carrils que permeti un espai suficient en el cas que es produeixi alguna incidència en el sentit de carril únic».

Noves infraestructures



Segons el projecte, l'obra comportarà la construcció de dos nous túnels en el tram de la carretera que es desdoblarà i l'ampliació dels tres túnels existents al llarg del traçat on es construirà el tercer carril addicional. En concret, es construirà un nou túnel com a duplicació del túnel de Berga, de 448 metres de longitud, i un altre com a duplicació del de Cercs, de 461 metres. Així mateix, s'eixamplaran els túnels de la Nou (185 metres de longitud), el del Castell de Guardiola (141 metres) i el paral·lel al nucli urbà de Guardiola del Berguedà (368 metres).



El projecte inclou la construcció o ampliació d'una vintena d'estructures, de les quals 10 són obres de fàbrica, 7 són passos inferiors i 8 són passos superiors. La major part d'aquests passos formen part d'enllaços. Aquesta actuació abasta un total de 16 enllaços, que seran tots a diferent nivell. D'aquests, 8 corresponen a encreuaments que ara són a nivell i es transformen en enllaços a diferent nivell per adaptar-se a la nova configuració de la carretera. La resta d'accessos es remodelen.



El projecte que el departament de Territori i Sostenibilitat sotmet a informació pública també planteja «una gestió avançada, intel·ligent, de la infraestructura». Es preveu instal·lar «un conjunt de pòrtics de se-nyalització variable que informarien les persones usuàries de les condicions de circulació; el sentit de circulació de cada carril i la velocitat màxima permesa en cada tram. Amb aquest sistema es busca afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció», segons han indicat fonts del Govern.