L'executiva del PDeCAT de Berga avala Jordi Sabata com alcaldable

L'executiva local del PDeCAT de Berga ha avalat per unanimitat Jordi Sabata com el seu alcaldable per a les eleccions municipals del 26 de maig del 2019, segons ha explicat a Regió7 Ramon Bajona, president del comitè local. Dimarts a la nit es van reunir 10 dels 13 membres que configuren l'executiva i van avalar Sabata. Com que l'alcaldable del PDeCAT és independent cal que sigui avalat per aquest òrgan per poder ser ratificat per la militància. L'assemblea d'associats serà, doncs, la que tindrà la darrera paraula sobre si volen Jordi Sabata o no com a candidat de la seva llista. S'ha convocat per al dia 16 de gener.

Ramon Bajona ha explicat que a hores d'ara és l'únic candidat i que preveuen que sigui així.

Per la seva banda, Jordi Sabata ha declarat a aquest diari que «he d'agrair la generositat del PDeCAT d'avalar algú com jo que no és militant. Això m'ajuda a veure que aquest és un projecte que es creuen, que es fan seu. En aquest sentit, que m'hagin avalat per unanimitat em fa sentir afalagat». Amb tot, Jordi Sabata ha dit que encara falta que «els militants decideixin sobre si soc la seva opció». Tal com va avançar aquest diari al seu dia, Jordi Sabata, de 34 anys, és professor de l'Escola Municipal de Música de Berga i director de la coral. Els hereus de CiU veuen Sabata com un candidat renovador que pot ser un valor clau per recuperar l'alcaldia de Berga que van perdre el 2015 a mans de la CUP.