La Diputació lliura a Montmajor el catàleg de camins del municipi

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Montmajor el Catàleg de camins del municipi, "un treball que planteja la definició del conjunt de vials existents i n'analitza els seus trets fonamentals. El document inclou un seguit de paràmetres referents a la seva geometria, funcionalitat, estat de conservació, amplada i tipus de ferm" segons ha fet públic l'ens provincial en un comunicat



Aquest treball, "redactat d'acord amb les indicacions de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures i de representants municipals, s'ha realitzat a partir de la informació existent i del treball de camp, amb visita a tots els camins i recollida de dades descriptives de cadascun d'ells pel seu posterior processament informàtic i poder crear un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG)"

El Catàleg de camins de Montmajor recull un total de 28 camins que suposen un total de 86,33 quilòmetres. Per cada camí s'ha aixecat un plànol de situació a escala 1:5.000 en el qual es defineixen el seu traçat i la numeració per punts quilomètrics, la toponímia complementària i els elements més remarcables, així com un recull fotogràfic.