Els jocs i les joguines en tots els seus formats colonitzen per un dia el centre de Berga

«Estic molt, molt content perquè la resposta de la gent és increïble. Aquest any hem ampliat la superfície de jocs de la fira i també tenim una vela més i està tot absolutament ple» . D'aquesta manera valorava, ahir a la tarda, un satisfet Òscar Garcia la sisena edició de la Fira del Joc i de Nadal de Berga, que promou la compa-nyia de Jocs l'Anònima amb l'Ajuntament de Berga.

L'escenari de la celebració, el primer tram del passeig de la Indústria, el Vall de Berga. Ahir, es va convertir en l'epicentre d'aquest univers presidit pels jocs. La mostra va omplir d'animació el centre de la ciutat i a mig matí i a la tarda van ser les hores de més afluència a un certamen que cada any renova el seu poder de convocatòria. L'espai es destina exclusivament als jocs i a la quitxalla i per aquest motiu es va tallar al trànsit el lateral del Vall des de la plaça de Viladomat fins al carrer de Lluís Millet.

La mostra enguany va doblar el nombre d'activitats al carrer, que van passar de les 4 del 2017 a les 9 d'aquest any. La quitxalla i els que no ho eren tant van gaudir al car-rer com antany de tota mena de propostes, com les bitlles catalanes, els cèrcols, pescar ampolles o conduir uns vehicles de fusta anomenats sputniks. El públic familiar va ser el que va predominar a la Fira del Joc i de Nadal.

La proposta aplega entre 2.000 i 3.000 visitants, tot i que ahir Òscar Garcia explicava que la d'enguany ha estat «una de les que hi ha hagut més gent». Ho va atribuir a unes temperatures prou bones per l'època de l'any i a l'increment de l'oferta lúdica de la fira. El certamen es va dividir en tres àmbits: l'espai de jocs tradicionals; els de construcció i gegants; i els jocs del Tintín i l'Scrabble, que van estar dinamitzats per una trentena de monitors i monitores. A més de poder jugar i també comprar una infinita oferta de jocs, hi va haver les parades de productes de Nadal i de diferents entitats i escoles de la ciutat.