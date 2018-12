El regidor d'ICV Joan Torres es perfila com a alcaldable a Berga dels comuns

Joan Torres (Almeria, 1 de maig del 1965) es perfila com l'alcaldable de Catalunya en Comú a Berga en els comicis municipals del 26 de maig del 2019. L'actual regidor d'ICV al consistori berguedà ha estat l'únic candidat que s'ha presentat per ser cap de llista, segons ha confirmat a aquest diari. El proper 21 de desembre els associats tindran la darrera paraula i votaran si ratifiquen o no Torres com el seu alcaldable. Joan Torres és diplomat en Infermeria. Ha treballat 27 anys a l'Hospital Sant Bernabé de Berga i ha presidit el comitè d'empresa del centre. Va recuperar la presència al consistori d'ICV als comicis del 2015, on la formació no era present des des de l'any 1983.