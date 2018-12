La tercera edició de la Fira-faia omple Sant Julià de Cerdanyola tot i el fred

Ni el fred ni la boira van ser obstacle per a les desenes de persones que ahir a la tarda van donar vida i caliu a la Fira-faia, un certamen nascut fa tres anys per celebrar la proclamació de l'ancestral celebració reconeguda per la Unesco com a Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat.

Des d'aleshores, Sant Julià ha inclòs al seu calendari festiu aquest certamen, que, tot i ser de petit format, ha demostrat tenir un notable poder de convocatòria i dinamisme. Ahir les parades d'artesania, agroalimentació, els tallers de la festa i la presentació del llibre de l'historiador Xavier Pedrals amb il·lustracions del dibuixant Jaume Capdevila, Kap, van ser els protagonistes.

La propera cita de la festa serà el 15 de desembre a Brussel·les. Una delegació d'una trentena de persones de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola hi viatjaran per donar a conèixer la seva festa màxima. Hi ha previstes diferents accions per promoure la celebració.