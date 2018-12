La Fireta espera superar els 2.000 visitants a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou

La Fireta, el mercat d'artesania i de Nadal , espera superar els 2.000 vistants que va aplegar el 2017 a l'antiga fàbrica de cal Metre a Gironella. Enguany la mostra d'artesani torna a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou de Gironella on els dies 15 i 16 de desembre, hi haurà 22 expositors d'arreu de Catalunya que oferiran complements de moda, joieria o cosmètica elaborats de forma artesana. També hi haurà actuacions musicals amb el Vermusic, jocs i parades de productes d'agroalimentació.

Enguany s'arriba ala setena edició de La Fireta que va néixer com una prposta per oferir al mercat productes artesans, amb valor afegit però alhora per donar a conèixer espais singulars del patrimoni berguedà. Fins ara s'ha fet a Casserres a cal Rosal i aquesta serà la quarta edició que es farà a Gironella on l'Ajuntament ha manifestat la voluntat de donar-hi suport per dinamitzar el municipi.